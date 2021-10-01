朱险峰

原标题：天然气价格为何淡季不淡

今年以来我国国内天然气供需双增，国内天然气价格虽不会与国际市场完全同频共振，但国际价格的大幅波动，仍会给我国带来不利影响。应进一步推进天然气价格市场化改革，打造具有国际公信力的中国天然气价格指数，增加在全球天然气定价领域的话语权。

近一段时间，国际国内天然气市场淡季不淡，价格持续上涨。原因主要有三个。

一是天气因素推动。今年6月中旬，北半球出现持续较长时间的高温天气，刺激了空调用电需求，电力需求同时又推动天然气需求激增，导致天然气库存水平逐渐下降。二是新冠肺炎疫情发生后，全球经济逐步恢复，发电用气需求持续强劲，带动能源等大宗商品价格上涨。三是今年以来，海运价格大幅上涨，给天然气尤其是液化天然气的价格上涨带来很大影响。

国际国内天然气价格上涨引发了市场的一些担忧和扰动。对此，应当客观看待。

一方面，我国液化天然气进口有现货进口和中长期合同进口两种方式，其中现货进口的计价主要与国际现货价格指数和欧洲期货价格挂钩，进口价格确实会受到国际天然气市场波动的影响。而由于我国液化天然气价格实行市场化运行，现货进口部分容易通过价格链传导至下游。近期国内天然气价格波动的一个重要原因正是由该部分价格所带动。

但是，从总体来看，通过现货方式进口的液化天然气占我国天然气总供应量的比重很小，管道气和大部分液化天然气的进口都是通过签订中长期合同的方式来进行。中长期合同主要通过挂靠国际油价来计价，与现货进口相比，中长期合同的价格波动要小，供应可靠性要高。据统计，今年以来中长期合同价格的上涨幅度显著低于现货价格的上涨幅度。因此，国际天然气价格大幅上涨对我国的影响总体可控。

另一方面，要冷静看待国际天然气价格的波动。从以往经验看，美国、欧洲等海外天然气期货价格的波动幅度历来较大，而现货市场中，有些海外天然气现货价格指数由于在编制方法上存在明显缺陷，有时一两船货的价格就会对指数产生明显的扰动，因而容易被商家、机构利用和炒作，指数的客观性存疑，且容易出现大涨大跌。

笔者认为，从短期看，供需关系仍可能推动天然气价格维持在高位，但从长期看，高气价是不可持续的。没有只涨不跌的市场，涨得快往往跌得猛。铁矿石就是一个典型的例子，目前国际铁矿石价格比两个月前已经下跌了50%以上。

今年以来我国国内天然气供需双增，国内天然气价格虽不会与国际市场完全同频共振，但国际价格的大幅波动，仍会给我国带来不利影响。对此，一方面，要加强天然气稳产增产，摸底排查储气设施库存，增强天然气供应能力，提前部署并扎实做好今年供暖季保供工作；另一方面，要加强天然气价格预期管理，加强舆情引导和市场督查。

从长远看，一是要按照“管住中间、放开两头”的改革方向，不断推动形成上游供气主体和下游销售主体多元化，促进市场上下游各环节充分竞争，进一步推进天然气价格市场化改革。二是要打造具有国际公信力的中国天然气价格指数，增加在全球天然气定价领域的话语权。

（作者系国家发展改革委价格监测中心高级经济师）

(责编：崔元苑、杨迪)