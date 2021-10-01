原标题：世界水平的知识产权强国怎么建

日前，中共中央国务院印发了《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》。9月30日，在国新办举行的新闻发布会上，国家知识产权局局长申长雨表示，《纲要》提出了到2035年基本建成中国特色、世界水平的知识产权强国的目标。

申长雨介绍，落实《纲要》重点在于落实四个预期性指标。一是专利密集型产业增加值占GDP的比重到2025年达到13%。这个指标体现的是专利密集型产业对经济增长的贡献度。据统计，2019年全国专利密集型产业增加值为11.46万亿元，占GDP比重为11.6%，具备了一定规模。二是版权产业增加值占GDP比重达到7.5%。这个指标体现了版权产业对经济增长的贡献度。据统计，2019年我国版权产业增加值为7.32万亿元，占GDP比重为7.39%。三是知识产权使用费年进出口总额达到3500亿元。这个指标表征了我国对国外知识产权的利用程度和我国知识产权的出口竞争力。据统计，2020年我国知识产权使用费进出口额为3194.4亿元，呈现“出口进口同步增长、出口增速更胜一筹”的局面。四是每万人口高价值发明专利拥有量达12件。据统计，2020年我们国家每万人口高价值发明专利拥有量达6.3件。

同时，《纲要》提出要健全运行高效顺畅、价值充分实现的知识产权运用机制。科技部成果转化与区域创新司负责人黄圣彪介绍，2020年，全国技术市场共签订技术合同54.9万项，成交额2.8万亿元，其中涉及知识产权的技术合同18.6万项，成交额1.1万亿元，占全国技术合同成交总额的39.8%。这主要得益于我国成果转化所有权、使用权、收益权改革取得新突破。科技部会同知识产权局等八部门联合开展40家赋予科研人员职务科技成果所有权或使用权试点，激发科研人员创新和转化积极性，成果转化的政策环境得到进一步改善。

目前，全国已建有全国性或区域性技术交易市场40余家，400多家专业性和区域性国家技术转移示范机构，36家国家技术转移人才培养基地，基本形成覆盖全国县级及以上地区的技术转移服务网络。“十四五”期间，科技部将积极推进知识产权和科技成果转化工作，包括加大高质量专利转化应用绩效的评价权重，有序推进区域性技术交易市场互联互通，支持知识产权和科技成果交易中心建设等。

提升知识产权保护整体效能离不开司法“护航”。最高人民法院民事审判第三庭庭长林广海透露，近期，最高人民法院将发布服务保障知识产权强国建设的有关意见，就加强新时代知识产权审判工作提出一系列有针对性的政策措施。“我们将加强反垄断和反不正当竞争司法，发布典型案例，适时出台相关司法解释，维护大中小型企业公平竞争的市场法治环境。依法适用惩罚性赔偿，加大知识产权侵权损害赔偿力度和惩治力度。加强高水平知识产权审判机构建设，深入推进知识产权民事、刑事、行政案件‘三合一’审判机制改革。”林广海说。

国家市场监督管理总局执法稽查局局长燕军表示，市场监管总局针对侵权假冒多发的重点领域和突出问题，严厉查处商标侵权、假冒专利、侵犯地理标志、恶意申请商标注册等违法行为，保持严厉打击态势。今年1月份至8月份，全国共查处违法案件近2万件。当前，距2022年北京冬奥会只有几个月时间，国家知识产权局将继续保持对商标恶意抢注和囤积行为的高压态势，在全国组织开展2022年北京冬奥会和冬残奥会奥林匹克标志知识产权保护专项行动，加大对侵权行为打击力度。（记者佘颖）

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