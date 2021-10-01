水利部：黄河秋汛预计将持续至10月中旬
2021年10月01日08:25 | 来源：新华网
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新华社北京9月30日电（记者谢希瑶、刘诗平）近期，受连续强降雨影响，黄河区间秋汛一直不断。水利部副部长刘伟平30日在国务院政策例行吹风会上表示，根据预测，预计汛情还将持续到10月中旬。目前，水利部已经派出四个工作组，在黄河中、下游和渭河一线，指导地方和流域进行防御工作。
9月27日，黄河中游潼关站、下游花园口站分别发生第1号、第2号编号洪水。刘伟平介绍，渭河到潼关这一线已出峰，洪峰流量是7480立方米/秒。下游花园口站28日晚上出峰，洪峰流量为4800立方米/秒。下游漫滩的流量大约5000立方米/秒，如果花园口站上涨到甚至超过5000立方米/秒，滩区生产生活将受到威胁。
刘伟平说，鉴于目前水位较高，这次调度设定的目标是，花园口站流量不超过4900立方米/秒，以保证滩区的安全，同时力争保证控导工程的安全，特别是保证滩区人民群众的安全。
“汛情目前还很严峻，仍然受到持续的强降雨影响，根据预测，将持续到10月中旬，这在历史上也是很罕见的。”刘伟平说，水利部门将加强值班值守，做好监测预报、水功能调度以及抢险技术支撑等各项防御工作，全力保障人民群众生命财产安全。
(责编：崔元苑、杨迪)
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