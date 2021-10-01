原标题：今年国家网安周将聚焦个人信息保护等热点

“网络安全为人民，网络安全靠人民。”中央网信办网络安全协调局局长孙蔚敏在今天上午举办的2021年国家网络安全宣传周发布会上介绍，将于10月在西安开幕的2021年国家网络安全宣传周，将结合关键信息基础设施安全、数据安全、个人信息保护等热点问题展开。

中央网信办网络安全协调局局长孙蔚敏介绍全国网络安全宣传周活动情况

孙蔚敏介绍，今年以来，针对网络安全领域特别是数据安全、个人信息保护、关键信息基础设施安全保护、新技术新应用风险防范等各界关注、百姓关切的热点问题，中央网信办会同相关部门加快推进国家网络安全顶层设计，持续提升关键信息基础设施安全保护能力，深入开展数据安全与个人信息保护工作，不断强化新技术新应用安全风险防范，陆续推动出台《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》，相继发布《网络产品安全漏洞管理规定》《汽车数据安全管理若干规定（试行）》，组织修订《网络安全审查办法》，持续深入开展摄像头偷窥黑产集中治理，切实回应焦点、打通堵点、解决难点，有力地维护了国家网络安全和人民群众合法权益。

孙蔚敏说，回应关切、回应热点，是网安周的应有之意，也是落实“网络安全为人民、网络安全靠人民”的具体实践。针对习近平总书记高度重视、人民群众高度关注的个人信息保护、数据安全治理、关键信息基础设施防护、电信网络诈骗犯罪、数字平台健康发展、青少年健康上网等问题，今年国家网络安全宣传周的议题设置、环节策划、宣传教育等方面都予以充分考虑，针对性开展宣传教育引导，确保落地见效、深入人心。

她介绍，今年国家网络安全宣传周进一步突出关键信息基础设施安全保护。关键信息基础设施是经济社会运行的神经中枢，是国家网络安全工作的重中之重。本届网安周将关键信息设施安全保护作为重要内容，深入宣贯《关键信息基础设施安全保护条例》等新出台法规，围绕关键信息基础设施安全保护、新型智慧城市安全等主题设置分论坛，在博览会开辟“关键信息基础设施保护”“网安护航智慧生活”等展区。深化公众对于网络安全的认识和理解，切实增强维护关键信息基础设施的意识和能力。

她说，今年国家网络安全宣传周进一步突出网络安全领域的风险防范。当前，随着5G、人工智能、区块链、智能网联汽车等新技术、新应用的推广，网络安全领域也面临着新的风险挑战。针对热点议题，设置了数据安全、人工智能、汽车数据安全等多个分论坛。在线上主题晚会中，围绕涉及人民群众切身利益、事关百姓日常生活的“个人信息保护”“青少年网络安全保护”“数据安全”等话题，广泛调研取材，深入挖掘案例，披露隐患风险，以进一步增强群众防范风险的意识和能力。（记者 张亚云）

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