原标题：中央网信办：将持续提升关键信息基础设施安全保护能力

2021年国家网络安全宣传周将于10月11日至17日在全国范围内统一举办。在30日举行的新闻发布会上，中央网信办网络安全协调局局长孙蔚敏表示，随着互联网等信息网络普及性、互联性和自身复杂性，以及经济社会对信息网络依赖性的快速增长，网络空间面临着新的风险挑战。

她介绍，网络攻击、供应链中断以及关键信息基础设施自身的脆弱性，都可能导致金融紊乱、电网崩溃、交通瘫痪、通信中断，违法违规收集使用个人信息现象普遍存在，个人信息和重要数据泄露事件高发，电信网络诈骗、“套路贷”、网络赌博等犯罪活动猖獗，5G、人工智能、区块链、智能网联汽车等新技术、新应用风险加剧，大型平台监管问题迫在眉睫，网络安全形势日益复杂严峻。

今年以来，针对网络安全领域特别是数据安全、个人信息保护、关键信息基础设施安全保护、新技术新应用风险防范等各界关注的热点问题，中央网信办会同相关部门加快推进国家网络安全顶层设计，持续提升关键信息基础设施安全保护能力，深入开展数据安全与个人信息保护工作，不断强化新技术新应用安全风险防范，陆续推动出台《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》，相继发布《网络产品安全漏洞管理规定》《汽车数据安全管理若干规定（试行）》，组织修订《网络安全审查办法》，持续深入开展摄像头偷窥黑产集中治理，切实回应焦点、打通堵点、解决难点，有力地维护了国家网络安全和人民群众合法权益。

下一步，中央网信办将会同相关部门，全面加强网络安全保障体系和能力建设，不断打造网络安全工作新局面。（记者 李政葳）

(责编：崔元苑、杨迪)