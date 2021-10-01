原标题：人才发展的新风向 听听青年科技人才们怎么说

新华网北京9月30日电 30日，中国科协邀请青年科学家代表在中国科技会堂开展学习贯彻中央人才工作会议精神座谈会。中国科协党组成员、书记处书记束为主持会议。围绕中央人才工作会议精神，青年科技工作者代表们畅谈了学习会议精神的感受和看法。

中央人才工作会议指出，要积极为人才松绑，完善人才管理制度，做到人才为本、信任人才、尊重人才、善待人才、包容人才。中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员付巧妹表示，学习中央人才工作会议精神后很多青年人才都大受鼓舞，她认为针对科研人才要构建自由探索和创新的学术环境，在非科研事务上给科研人员松绑，给予科研人员更多信任与自主权，允许失败、宽容失败，给科技创新更多的容错空间，这对部分学科的发展是非常关键的。

针对中央人才工作会议提出的大力培养使用战略科学家的命题，北京航空航天大学集成电路科学与工程学院院长赵巍胜谈到，培养战略科学家十分重要，战略科学家要长期奋斗在科研第一线，只有在科研第一线才能把握住科研重点和方向。同时，要支持青年人才挑大梁、当主角，以青年人才为重心打造青年人才科技队伍。

军事科学院研究员何元智表示，爱国情怀是培养战略科学家最重要的前提。科学无国界，而科学家有祖国，战略科学家必须具有爱国主义情怀，要大力陪养以爱国主义为底色的科学家精神，把弘扬和传承成为一种常态化，使爱国主义精神成为培养青年科学家、培养青年人才的起点。

中国移动研究院研究员孙滔谈到，企业对人才的培养需要加强，企业人才成长有两条线，一个是管理线，一个是技术线，这两条线是不同的成长路径，两条线可以拉通的，应当给予技术人才更明确的职责定义，从而提供更大的成长空间。

中国科学院动物研究所研究员刘光慧、中国医学科学院北京协和医院副主任医师吴南等青年科技人才代表参加座谈并分享了个人对于人才发展的想法体会。

(责编：崔元苑、杨迪)