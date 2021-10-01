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听莫扎特30秒，癫痫缓解了

2021年10月01日09:26 | 来源：科技日报
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原标题：听莫扎特30秒，癫痫缓解了

　　 自然科研旗下《科学报告》近日发表一项健康学研究发现，聆听莫扎特的D大调双钢琴奏鸣曲K448至少30秒，与耐药性癫痫患者大脑中癫痫相关电活动尖峰频率降低相关。研究还表明，对K448的积极情绪反应或有助其治疗效果。

　　 这首D大调双钢琴奏鸣曲K448由莫扎特作于1781年。此前有研究表明，倾听K448和癫痫患者脑中与癫痫相关的电活动尖峰频率较低有相关。但音乐持续时长对这种相关的作用及其原因尚不明确。

　　 鉴于此，美国达特茅斯盖塞尔医学院研究人员罗伯特·库昂及其同事此次使用脑电图机（EEG）测量了16名患有耐药性癫痫的成年人在倾听一系列音乐片段（时长为15—90秒，其中包括K448）时大脑的电活动。

　　 研究人员发现，聆听K448达30—90秒，和全脑癫痫相关电活动尖峰数量平均降低66.5%相关，但其他音乐片段均无此效果。他们还发现，此种降低在左右前额叶皮质最多，这部分脑区参与调控情感反应。

　　 与此同时，研究人员还观察到，当被试者听到K448一段长而重复的乐节结尾时，一种被称为θ波的电活动在其前额叶皮质区增加。过去的研究认为，θ活动或与对音乐的积极情感反应有关。

　　 研究团队假设，只需聆听K448达30秒，或可激活大脑中与对音乐积极情感反应有关、由前额叶调控的网络。他们认为，激活这些网络或有助于降低耐药性癫痫患者脑中与癫痫有关的电活动尖峰。

(责编：崔元苑、杨迪)

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