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让老年人乐享智慧生活 中国迎来第12个“敬老月”

2021年10月01日09:44 | 来源：新华社
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原标题：让老年人乐享智慧生活 中国迎来第12个“敬老月”

新华社北京10月1日电(记者田晓航)1日，我国迎来第12个“敬老月”，今年“敬老月”活动主题为“实施积极应对人口老龄化国家战略，乐享智慧老年生活”。

我国于2020年“敬老月”启动实施“智慧助老”行动，今年“敬老月”期间将聚焦老年人实际需求深入推进这一行动。

根据《全国老龄工作委员会关于开展2021年全国“敬老月”活动的通知》，今年10月将在全国范围内开展老年人运用智能技术宣传推广活动，并开展“社区青春行动”，引导青年社会组织、青少年事务社工等帮助老年人学习使用电脑、智能手机等电子设备，掌握出示健康码、扫码支付、出行、就医等生活便利化技能。

通知还要求，在医疗卫生、金融服务、政务服务、交通出行、文化和旅游等重点行业服务场所，保留部分人工窗口和志愿服务岗，为老年人提供便利。

除了开展“智慧助老”行动，今年“敬老月”期间还将开展走访慰问和系列公益活动；强化疫情防控，普及健康知识和政策；加强宣传倡导，营造敬老爱老助老社会氛围；持续关爱帮扶，保障老年人合法权益；丰富文体生活，促进老年人社会参与。

(责编：崔元苑、杨迪)

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