人民网北京10月1日电 （记者李栋）近日，农业农村部、国家发展改革委、教育部、科技部、财政部、人社部、人民银行、海关总署、市场监管总局、中国科学院、银保监会、中国证监会、国家知识产权局等13个部门联合印发《国家热带农业科学中心建设规划（2021—2035年）》（以下简称《规划》）。《规划》立足海南、面向全球、聚焦关键、带动整体，强化国家热带农业战略科技力量，支撑海南自由贸易港建设，力争用10-15年把海南打造成世界一流的热带农业科学中心。

据介绍，《规划》主要围绕人才培养、成果转化、国际交流合作、机制创新四个方面任务进行系统部署。

在推进热带农业科技创新和高层次人才培养方面，聚焦生物育种、热带农业、深蓝渔业、动物卫生与营养等领域组织引领热带农业科技创新，构建“开放性引进”与“体系化培养”相结合的热带农业科研人才培养格局。

在强化科技成果转化方面，立足产业发展需求，搭建科技企业孵化、知识产权交易、科技成果展示等公共服务平台，推动热带农业产业升级和结构调整。

在深化国际交流合作方面，主动融入和布局农业科技全球创新网络，组织实施热带农业“一带一路”创新行动计划，加快推进热带农业科技“走出去”步伐。

在开展科技管理体制机制创新和先行先试方面，充分发挥海南自由贸易港政策优势，汇聚国内外热带农业科教优势资源，探索建立符合农业科研规律的科技创新管理制度。

按照“部省共建、协同合作”的建设机制，《规划》通过整合资源、改善提升、新增建设等方式，将在海南系统布局建设 “四大平台，三大基地”，形成“三亚为重点、联动海口、协同文昌、覆盖全岛”并辐射全球的空间布局，为提升热带农业科学原始创新能力、支撑热带农业产业发展和乡村振兴提供高质量科技供给，力争把海南早日建成世界热带农业人才中心和创新高地。

(责编：崔元苑、吕骞)