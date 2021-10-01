10月1日，2020年迪拜世博会隆重开幕。这是新冠肺炎疫情发生后的第一次世博会，也是中东地区举办的首届世博会。迪拜世博会的主题是“沟通思想，创造未来”，旨在凝聚国际社会力量、促进全球合作、创造美好未来，共有192个国家参展，预计将吸引2500万观众参观。

中国馆内部。受访者供图

名为“华夏之光”的中国馆是本届世博会面积最大的展馆之一，主题为“构建人类命运共同体——创新与机遇”。开展第一天，航天科技、智慧城市、未来概念汽车、智能机器人等展项吸引了大批游客驻足。

观众和熊猫机器人优悠比心合影。受访者供图

“大家好，我是熊猫机器人优悠，很高兴与您相遇……”在中国馆内，熊猫机器人正在进行自我介绍，吸睛无数。据悉，熊猫机器人优悠身高1.30米，体重63公斤，为迪拜世博会中国馆专属定制的机器人。优悠将作为中国馆的和平友好使者，在智慧生态分展区介绍中国熊猫生态长卷、智慧农业等展项，让大家了解中国历来倡导的绿色发展理念，同时展示富有中国传统特色的书写、画画、太极、舞蹈等技能。

现场工作人员介绍，熊猫机器人优悠具备高性能伺服关节，可通过对字形的在线轨迹规划，高精度的轨迹跟踪以及力位混合控制，轻松实现书画任务。另外，其自身的41个高性能伺服关节构成的灵巧四肢，可以灵活展示像太极拳这类高难度动作。

观众和熊猫机器人优悠握手。受访者供图

自我介绍完毕，优悠与现场观众进行了互动，熟练地与人们握手、比心，一番互动后，优悠又拿起笔，向现场观众展示书画才艺，憨态可掬的形象引得现场观众纷纷围观、拍照。

Walker X在中国馆探索与发现展区做导览介绍。受访者供图

在中国馆的探索与发现展区，“天宫号”空间站、“嫦娥五号”、“天问一号”、“北斗”卫星网等中国高科技成果引人关注，“智能导览讲解员”Walker X在这里向来宾热情介绍中国从古至今不懈探索宇宙，并积极利用科技成果造福世界的努力，呈现探索与发现浩瀚星空的梦想与行动。

“熊猫机器人优悠和Walker X两款机器人均由迪拜世博会中国馆‘官方唯一智能机器人合作伙伴’优必选科技自主研发，通过综合运用柔顺力控、全身运动规划、视觉感知、全链路语音交互等人工智能技术, 它们在中国馆为全球观众提供智能服务，代表中国原创前沿科技向世界传递AI。”优必选科技相关负责人说。

据该负责人介绍，去年新冠肺炎疫情以来，优必选科技的多款防疫机器人上岗中国、美国、日本、韩国、瑞士、荷兰、卢旺达等15个国家和地区的9大高危场景，助力全球疫情防控和生产生活秩序恢复。

该负责人表示，未来，优必选科技将立足中国，服务全球，持续以智能机器人为载体，人工智能技术为核心，以全栈式解决方案和产品，深耕教育、康养、物流等垂直场景应用落地，服务于解决社会重大问题和满足社会重大需求，用中国原创科技成果服务全球。

(责编：李源、董童)