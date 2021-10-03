人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

自然保护地占我国陆域国土面积18%（共建地球生命共同体）

71%国家重点保护野生动植物种得到有效保护

本报记者  李晓晴
2021年10月03日05:07 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　金秋时节，北京植物园里花海斑斓。9月30日，全国林草生物多样性保护成就展在这里开幕，展览为期一个月，旨在带动社会关注并参与支持生物多样性保护工作。

　　国家林草局有关负责人介绍，目前我国已完成10个国家公园体制试点建设，各级各类自然保护地占到陆域国土面积的18%，提前实现了联合国《生物多样性公约》“爱知目标”要求，90%的陆地生态系统类型、65%的高等植物群落和71%的国家重点保护野生动植物种在保护地内得到有效保护。

　　我国是全球生物多样性最丰富的国家之一，生物区系的特有现象明显、特有种属极为丰富，2021年度中国生物物种名录收录的物种及种下单元达127950个。目前，我国大熊猫野生种群增至1864只，亚洲象野外种群从180只增至300只左右，藏羚羊野外种群恢复到30万只以上……大熊猫、麋鹿、朱鹮、林麝等一大批野生动物放归自然，野外回归野生植物206种，其中112种为我国特有。

　　近年来，林草部门颁布和修订了多部涉及生物多样性保护的法律法规，协调建立了林草生态转移支付和生态效益补偿等财政支持制度，持续推进野生动植物保护和自然保护区建设工程、天然林资源保护工程、退耕还林还草工程和三北防护林体系建设工程等重大生态工程，大力推进国家公园体制试点建设和保护地整合优化。

　　下一步，各级林草部门将积极实施和推进《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》，统筹山水林田湖草沙冰系统治理，强化以国家公园为主体的自然保护地体系建设，大力保护珍稀濒危野生动植物，全面保护生态系统的原真性和完整性。


　　《 人民日报 》（ 2021年10月03日 02 版）
(责编：牛镛、袁勃)

分享让更多人看到

推荐阅读
国庆假期第二日全国公路水路预计发送旅客4642万人次
　　人民网北京10月2日电 （记者王连香）据交通运输部消息，10月2日，全国公路水路预计发送旅客4642万人次。其中，公路预计发送旅客4550万人次，环比下降2.4%，比2019年同期下降35.0%，比2020年同期下降5.7%。…
10月2日全国铁路客流持续高位运行 预计发送旅客1140万人次
　　人民网北京10月2日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团获悉，10月2日，全国铁路客流持续高位运行，预计发送旅客1140万人次，以探亲流和旅游流为主。 据介绍，10月1日，全国铁路发送旅客1599.5万人次，其中，北京局、上海局、广州局分别发送旅客132、333、270万人次，铁路运输安全平稳有序。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部