自然保护地占我国陆域国土面积18%（共建地球生命共同体）
71%国家重点保护野生动植物种得到有效保护
2021年10月03日05:07 | 来源：人民网－人民日报
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金秋时节，北京植物园里花海斑斓。9月30日，全国林草生物多样性保护成就展在这里开幕，展览为期一个月，旨在带动社会关注并参与支持生物多样性保护工作。
国家林草局有关负责人介绍，目前我国已完成10个国家公园体制试点建设，各级各类自然保护地占到陆域国土面积的18%，提前实现了联合国《生物多样性公约》“爱知目标”要求，90%的陆地生态系统类型、65%的高等植物群落和71%的国家重点保护野生动植物种在保护地内得到有效保护。
我国是全球生物多样性最丰富的国家之一，生物区系的特有现象明显、特有种属极为丰富，2021年度中国生物物种名录收录的物种及种下单元达127950个。目前，我国大熊猫野生种群增至1864只，亚洲象野外种群从180只增至300只左右，藏羚羊野外种群恢复到30万只以上……大熊猫、麋鹿、朱鹮、林麝等一大批野生动物放归自然，野外回归野生植物206种，其中112种为我国特有。
近年来，林草部门颁布和修订了多部涉及生物多样性保护的法律法规，协调建立了林草生态转移支付和生态效益补偿等财政支持制度，持续推进野生动植物保护和自然保护区建设工程、天然林资源保护工程、退耕还林还草工程和三北防护林体系建设工程等重大生态工程，大力推进国家公园体制试点建设和保护地整合优化。
下一步，各级林草部门将积极实施和推进《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》，统筹山水林田湖草沙冰系统治理，强化以国家公园为主体的自然保护地体系建设，大力保护珍稀濒危野生动植物，全面保护生态系统的原真性和完整性。
《 人民日报 》（ 2021年10月03日 02 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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