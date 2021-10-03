为确保所有冬奥会场馆使用上百分之百的绿色电能，作为北京冬奥会绿色电能输送主通道，张北柔性直流电网延庆换流站正在进行冬奥会前全面体检。图为国网北京市电力公司延庆换流站的员工在检查输变电设备供图/新华社

记者从国务院国资委了解到，国资委近日认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，对中央企业做好当前及今冬明春保电、保煤、保暖工作进行部署安排。

最大限度保障电力平衡

9月27日晚，国资委党委书记、主任郝鹏主持召开电网、发电、煤炭、石油石化等中央企业主要负责人参加的能源保供工作专题会议，10月1日赴有关企业实地调研，督促指导企业进一步做好能源保供工作。他强调，要全力以赴做好能源保供工作，充分发挥中央企业主力军、“顶梁柱”作用，更好满足人民群众生活需要，为促进经济社会稳定运行提供有力支撑。

郝鹏表示，电网企业要统筹全网资源，科学调度、精准管理，确保大电网安全稳定运行；要最大限度保障电力平衡，严格落实“限电不拉闸”要求，积极配合地方政府优化有序用电方案，强化监督执行，完善应急预案，坚决保障人民生活、公共服务等用电需求。

促进清洁能源多发满发

对于发电企业，他强调，要切实增强做好电力热力保供工作的责任感紧迫感，加强发电生产设备管理，严格按照电网调度指令启动和运行机组，全力保障火电机组能发尽发、应发尽发；要科学做好电煤储备，切实提高顶峰发电能力，促进风电、水电、核电、光电等清洁能源多发满发，多渠道提升电力供应能力。

加快释放煤炭先进产能

中央企业提供了全国近四分之一的煤炭产量，为全国电煤供应发挥了重要作用。郝鹏表示，要把落实煤炭增产增供作为当前工作重中之重，进一步加强对需求形势分析研判，在严格执行国家政策前提下，依法合规加快释放煤炭先进产能；科学制定生产计划，调整产品结构，增加电煤产量，及时运输调度，加大进口煤炭采购力度，最大程度组织资源，全力落实煤炭增产增供。

他强调，要加强企业间协同合作，全力稳产稳供、稳市稳价，有力有效保障能源运行平稳；要始终把安全生产放在第一位，全面加强安全管理，坚决守住安全环保底线红线；石油石化和管网企业要保障国内气田稳产增产，积极扩大进口气资源，提高管网运行效率，针对今冬明春供暖季提前谋划，确保人民群众温暖过冬。

据新华社

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