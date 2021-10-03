10月1日，“周末酒店”度假App表示，连续被各大合作酒店通知下架产品，数量多达五十多家，原因是被携程“二选一”。

“周末酒店”要求携程取消对与其有合作关系的酒店摘掉特牌、限流的限制规则。

对此，携程回应称，酒店在热门节假日来临前下架大量预售库存以提升收益是行业一般做法，携程也会遇到。

携程表示，坚决支持酒店行业公平竞争，反对“二选一”。

节前50多家酒店要求下架产品

“周末酒店”表示，2021年9月29日，“周末酒店”度假App连续接到各大合作酒店通知下架发布于该平台上的产品的要求。原因是酒店收到携程旅行网通知，要求与“周末酒店”度假App有合作关系的酒店下架发布于该平台上的产品，否则将面临携程取消特牌、限流等处罚和限制。

“周末酒店”度假App为上海浩颐国际旅行社有限公司所属，成立于2014年，是一家酒店度假推荐和预订服务平台。

“周末酒店”表示，自己近年一直备受来自携程的打压。尤其今年疫情得到控制、行业复苏之际，3月份、五一节前、国庆节前，酒店多次迫于携程压力下架与“周末酒店”合作的产品。

截至9月30日19点，“周末酒店”已经收到五十多家酒店下架合作产品要求，导致“周末酒店”在国庆假日高峰段无法正常售卖这些酒店的产品，预计直接损失近百万。

“周末酒店”公开信称携程垄断

“周末酒店”在公开信中表示：旅游度假产业需要更多经营方式，更优质优惠便利的度假服务。携程旅行网在无正当理由情况下，限制酒店供应商与其他平台合作的行为，是一种典型的利用大平台优势进行垄断，严重违反了《中华人民共和国反垄断法》第十七条“禁止有市场支配地位的经营者从事滥用市场支配地位的行为条例：没有正当理由，限定交易相对人只能与其进行交易或者只能与其指定的经营者进行交易。”中国旅游互联网服务不应只有携程一家独大，应容纳像“周末酒店”度假App这样的多种创新模式。但是携程旅行网通过这种垄断行为，采用违背市场规律的竞争方式，抑制了新经济的发展。

“周末酒店”要求：一、携程旅行网停止要求酒店与“周末酒店”终止合作的行为。二、携程旅行网取消对与“周末酒店”有合作关系的酒店摘掉特牌、限流的限制规则。三、酒店因该事件导致“周末酒店”被迫下架的产品重新上架。

携程回应酒店此举是运营策略

对此，携程回应表示，对于合作伙伴“周末酒店”发布的相关信息，携程高度重视并第一时间开展核査工作。携程表示，在酒店预告领域携程一直与行业媒体和KOL保持良好的合作关系，其中也包括“周末酒店”，此前双方一直沟通良好，合作顺畅。

携程解释称，“酒店预售”是平台、渠道与商家合作，以优势的价格吸引消费者消化淡季库存的一种营销手段，一般情况下并不适用于热门节假日。事实上，在节假日来临前，酒店一般也会大量下架携程平台上的预售库存，以便提升收益。对于此类行为，在不违反市场良性竞争秩序前提下，携程一直都给予酒店方面充分的尊重、理解和支持，并积极配合酒店方的运营策略。对目前与“周末酒店”造成的一些误解，携程也已经进行了积极的沟通、解释。

携程表示，一直以来都遵守相关法律法规、拥护监管制度、恪守行业规范，坚决支持酒店行业公平竞争，反对“二选一”。文/本报记者 温婧 统筹/余美英

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