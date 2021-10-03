新华社乌鲁木齐10月2日电（记者杜刚）记者从新疆电力交易有限公司最新获悉，今年前三季度，作为我国综合能源基地之一的新疆，通过4条“疆电外送”通道，共计外送电量创历史新高，达935亿千瓦时，同比增长22.4%，缓解了部分省份电力供应紧张的局面。

为最大程度保障全国电力供应，新疆今年持续加大电力外送规模，特别是第三季度，新疆新增46次跨区跨省电力交易，由此增加东中部电力供应139亿千瓦时。

今年9月，受电煤供应紧张、用电需求快速增长等因素影响，部分省份出现电力缺口。作为资源能源大区，新疆充分发挥自身优势，统筹协调提升“疆电外送”能力，增加电力市场化交易频次，及时回应并满足华东、华中地区购电需求。

为最大程度确保居民生产生活、重点行业和单位供电正常，新疆还将根据天气与负荷变化，滚动开展电力电量平衡分析，与西北其他省区互相进行电力支援。

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