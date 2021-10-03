原标题：2025年底将完成约1.94万座现有病险水库除险加固

新华社北京9月30日电（记者 谢希瑶、刘诗平）水利部副部长刘伟平30日在国务院政策例行吹风会上表示，到2025年底，将全部完成现有病险水库的除险加固任务，总量预计1.94万座。

刘伟平说，在这些水库中，大型病险水库约80座，中型病险水库约470座，小型病险水库约1.88万座。除险加固主要有三项任务：

消除存量病险。2020年前已经完成安全鉴定的水库，到2025年底前全部完成除险加固任务。这一部分涉及大型水库50座，中型水库206座，小型水库1.3万座。

完成新增任务。到2025年底前，对于到安全鉴定期鉴定出来的新增病险水库，也要全部完成除险加固任务。这一部分预计涉及大型水库约30座，中型水库约270座，小型水库约6100座。

建立长效机制。今后，每年达到安全鉴定期的水库，及时进行安全鉴定。对于鉴定出的病险水库，及时安排除险加固。

关于除险加固进展，水利部运行管理司司长阮利民介绍，截至今年8月底，由中央预算内投资支持除险加固的256个大中型水库中，初步设计批复187座，其中开工78座、完工34座；去年10月下达资金的1389座小型水库中，已开工945座、完工280座；今年下达资金的2906座，正在开展初步设计批复和招投标等前期工作，抓紧开工建设；处理小型水库除险加固项目遗留问题，已经完成66%。

刘伟平表示，“十四五”时期，水库除险加固任务繁重，水利部、国家发展改革委、财政部将督促落实地方政府主体责任，强化部门监督指导责任，确保水库隐患早发现、早消除，确保按期完成“十四五”时期除险加固工作任务，保障水库综合效益充分发挥。

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