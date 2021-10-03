原标题：发挥比较优势 提升铁路绿色发展水平

【中国交通可持续发展之路】

9月27日，在新疆维吾尔自治区和田地区民丰县的和（田）若（羌）铁路建设工地，随着最后一组500米长钢轨稳稳落下，环塔克拉玛干沙漠铁路线正式“闭环”。据悉，和若铁路全长825公里，连接新疆南部的和田地区与巴音郭楞蒙古自治州若羌县，预计于明年6月开通运营。

国铁集团相关负责人介绍，和若铁路地处塔克拉玛干沙漠南缘，其中有近半线路受到风沙的影响。为防止沙害对施工造成影响，在铁路建设初期国铁集团就提出“治沙先行”的理念，且风沙防护工程与铁路建设同步进行，这在全国铁路建设中尚属首次。截至目前，建设者在沿线共修建草方格近5000万平方米，种植梭梭树、红柳、沙棘等灌木和乔木近1300万株，形成了一道道防风治沙的天然屏障。

铁路是我国交通运输事业发展的缩影。截至2020年年底，我国铁路运营里程14.6万公里，是新中国成立初期的7倍，其中3.8万公里的高速铁路营业里程更是占据世界高铁运营里程的三分之二。

“我国第一条‘沙漠铁路’是1958年通车的包（头）兰（州）铁路。在990公里的运营里程中，其所经的严重沙尘地区超过了85%。能在当时的技术条件下修建好包兰铁路，可以说是个不小的奇迹。”中国铁路兰州局相关负责人表示，在运营过程中，包兰铁路周边引入黄河水源，种植树木、灌木丛和草地，几十年间荒漠变成了绿色，包兰铁路也成为我国铁路领域防沙治沙的典范之一。

铁路作为国家重要的交通基础设施和运输骨干，在绿色可持续发展中担当了重要角色。资料显示，铁路运输的货物周转能耗和污染排放量仅为公路运输的七分之一和十三分之一，这不仅降低了企业的物流成本，也为现代化物流的低碳运输贡献了力量。

国家铁路局总工程师严贺祥表示，铁路具有大能力、低成本、节能环保等技术经济比较优势，是符合我国国情和可持续发展的绿色交通方式。截至2020年，我国铁路货运量的比重由2016年的7.7%增长到9.8%，在铁路运输量大幅增加的情况下，铁路污染物排放量大幅下降，实现了增产不增污。

“此外，为了在节能环保中发挥更大的作用，在绿色发展领域我国铁路技术也在持续创新。”严贺祥表示，相关部门不仅开展了《铁路运输企业推行清洁生产体系研究》等有针对性的科研课题，还进一步加强了铁路降低温室气体排放技术改造和科研力度，采用直供电技术电力机车取代原有不具备直供电技术的电力机车，节省柴油消耗，逐步采用空气源热泵和太阳能热水器替代既有燃煤、燃油锅炉，促进提升铁路绿色发展水平。

正因如此，截至2020年年底，我国的铁路电气化率已经达到74.9%，燃油年消耗量已经从最高峰的583万吨下降到231万吨，相当于每年减少二氧化碳排放1256万吨，从源头上减少了对环境的影响。

严贺祥指出，随着铁路供给侧结构性改革的推进，如今我国铁路运输的供给能力、服务品质、安全水平持续提升，旅客出行更加便捷，重点物资运输得到有力保障。未来，铁路部门将坚持绿色发展、创新发展等原则，推进运输结构调整，减少运输环节污染物排放。

（本报记者 訾谦）

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