原标题：收购价10.5元！新疆兵团高纬度植棉区交售忙

中新网乌鲁木齐10月3日电 (史玉江 黎佳君)“虽然我今年的棉花产量并不高，但赶上了价格好，收入30万元没问题，国庆节也不想休息，抓紧时间把棉花卖给轧花厂。”2日，新疆生产建设兵团第十师184团9连棉民徐红栓，在交售棉花的地磅前，高兴得合不拢嘴。

金秋时节，184团到处一片丰收的景象。棉花白、辣椒红、葫芦金灿灿……在一眼望不到边的棉田中，采棉机、拉运机车轰鸣，棉花种植户正抢收棉花。

徐红栓所在的184团，是新疆高纬度植棉区，每年的长绒棉种植面积都在10万亩左右。该团大力推广科技，已实现从种植、田间管理到采收、运输各个环节全程机械化。

近年来，该团鼓励棉农种植优质棉，对达到优质棉花标准的棉农，每交售一公斤棉花，额外还能得到相应补贴。

据介绍，这激发了棉农“争种优质棉”的积极性，使长绒棉质量稳步提升，仅184团这个“高纬度植棉区”所种植的棉花，已连续两年获得“国际优质棉”认证。

棉农的积极性高了，优质棉比例大了，也给棉花收购、加工企业带来良好发展机遇，一些收购企业纷纷与相关企业合作，参与到棉花收购、加工中去。

在该团的棉花收购现场，厂门和墙头上都贴有厂方“按质论价、明码实价、现金收购”的内容，旦旦棉的收购价格为10.5元每公斤，散花的收购价为10.3元每公斤；交售棉花的棉农们喜形于色。

“在团里种植棉花，人轻松、不愁销路、收入有保障，当棉农比干啥都来劲。”连续三年单产突破500公斤的“棉花种植能手”、184团9连职工范兆红说。

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