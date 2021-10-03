人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

收购价10.5元！新疆兵团高纬度植棉区交售忙

2021年10月03日08:48 | 来源：中国新闻网
小字号
原标题：收购价10.5元！新疆兵团高纬度植棉区交售忙

中新网乌鲁木齐10月3日电 (史玉江 黎佳君)“虽然我今年的棉花产量并不高，但赶上了价格好，收入30万元没问题，国庆节也不想休息，抓紧时间把棉花卖给轧花厂。”2日，新疆生产建设兵团第十师184团9连棉民徐红栓，在交售棉花的地磅前，高兴得合不拢嘴。

金秋时节，184团到处一片丰收的景象。棉花白、辣椒红、葫芦金灿灿……在一眼望不到边的棉田中，采棉机、拉运机车轰鸣，棉花种植户正抢收棉花。

徐红栓所在的184团，是新疆高纬度植棉区，每年的长绒棉种植面积都在10万亩左右。该团大力推广科技，已实现从种植、田间管理到采收、运输各个环节全程机械化。

近年来，该团鼓励棉农种植优质棉，对达到优质棉花标准的棉农，每交售一公斤棉花，额外还能得到相应补贴。

据介绍，这激发了棉农“争种优质棉”的积极性，使长绒棉质量稳步提升，仅184团这个“高纬度植棉区”所种植的棉花，已连续两年获得“国际优质棉”认证。

棉农的积极性高了，优质棉比例大了，也给棉花收购、加工企业带来良好发展机遇，一些收购企业纷纷与相关企业合作，参与到棉花收购、加工中去。

在该团的棉花收购现场，厂门和墙头上都贴有厂方“按质论价、明码实价、现金收购”的内容，旦旦棉的收购价格为10.5元每公斤，散花的收购价为10.3元每公斤；交售棉花的棉农们喜形于色。

“在团里种植棉花，人轻松、不愁销路、收入有保障，当棉农比干啥都来劲。”连续三年单产突破500公斤的“棉花种植能手”、184团9连职工范兆红说。

(责编：刘佳、初梓瑞)

分享让更多人看到

推荐阅读
国庆假期第二日全国公路水路预计发送旅客4642万人次
　　人民网北京10月2日电 （记者王连香）据交通运输部消息，10月2日，全国公路水路预计发送旅客4642万人次。其中，公路预计发送旅客4550万人次，环比下降2.4%，比2019年同期下降35.0%，比2020年同期下降5.7%。…
10月2日全国铁路客流持续高位运行 预计发送旅客1140万人次
　　人民网北京10月2日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团获悉，10月2日，全国铁路客流持续高位运行，预计发送旅客1140万人次，以探亲流和旅游流为主。 据介绍，10月1日，全国铁路发送旅客1599.5万人次，其中，北京局、上海局、广州局分别发送旅客132、333、270万人次，铁路运输安全平稳有序。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部