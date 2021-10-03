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10月3日全国铁路预计发送旅客1050万人次

2021年10月03日11:30 | 来源：人民网
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人民网北京10月3日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团获悉，10月2日，全国铁路发送旅客1173.2万人次，加开列车917列。其中，北京局发送旅客109.4万人次，上海局发送旅客269.9万人次，广州局发送197.9万人次，铁路运输安全平稳有序。

10月3日，全国铁路预计发送旅客1050万人次，加开旅客列车640列，铁路部门统筹疫情防控和运输组织，积极推行各种便民利民服务措施，加强景区、公共交通接驳服务，全力保障旅客安全健康顺利出行。

据介绍，各地铁路部门根据客流需求精准投放运力，落实各项旅客服务和站车疫情防控措施，努力为旅客朋友提供美好出行体验。

哈尔滨、乌鲁木齐局针对管内部分地区降雪或大幅降温的实际，安排相关车站开始供暖，在进出站口、人行通道等重点位置铺设防滑垫、加开暖风机，为旅客营造温暖安全的候车环境。

北京局增开北京至清河城、秦皇岛、邯郸、承德、大连、沈阳等方向旅客列车109列。

太原局在太原至原平间增开4列动车组列车，在平遥、临汾、运城方向增开9列普速旅客列车，方便游客前往云冈石窟、忻州古县城、平遥古城等热门旅游景点。

呼和浩特局呼和浩特站优化进站门厅设备布局，旅客进站仅需排队一次，单人单次安检进站和实名制验证时间压缩到1分钟以内。

郑州局郑州东、郑州、洛阳龙门、长治东等车站在候车大厅投入旅客服务智能机器人、巡视机器人、消杀机器人等设备。

武汉局增开至宜昌、十堰等方向客车7列，重联开行11列繁忙线路高铁动车组列车。

济南局在青岛、济南始发的高铁动车组餐车上为旅客配备一次性应急口罩、手套、纸巾和消毒液等，同时增加餐车桌椅、吧台、后厨、微波炉等区域和设施的消毒频次，保障旅客用餐安全。

上海局增开35列旅客列车，对161列动车组列车重联运行。

南昌局霞浦站改扩建工程顺利完工，增设实名制核验闸机、自动扶梯、母婴室等服务设施，候车环境进一步改善，方便旅客到霞浦观赏最美滩涂。

广州局广州南、深圳北、长沙南等车站在候车室设置老人专用候车区、爱心候车区以及儿童乐园、哺乳间等，更好服务重点旅客。

南宁局在玉林站增开往北流、容县等方向的20多列高铁无轨站接驳班车。

成都局加开成绵乐客专、成灌铁路、成雅铁路动车组列车60列。

昆明局在管内部分旅游热门线路开展“坐高铁游云南”活动。乘坐相关线路动车组列车的旅客持本人车票，可享受指定景区门票、酒店住宿优惠。

(责编：王连香、吕骞)

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