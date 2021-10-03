10月2日，在内蒙古鄂尔多斯，神东上湾煤矿8.8米超大采高智能采煤设备正加紧作业；在贵州兴义，电网员工正争分夺秒开展大型带电作业；在哈尔滨，中国华电哈尔滨热电有限责任公司员工正在进行老旧管网改造，为供热采暖做准备；在广东惠州，供电员工在产业园区为企业量身定制节电方案……

这个国庆假期，天南海北的央企人放弃休息岗位过节，电网保电“争分夺秒”、 发电机组“应发尽发”、 煤炭保供“千方百计”、石油石化企业重器添“气”，用行动践行央企人的责任与担当，全力以赴保电保煤保暖。

近日，国资委认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，对中央企业做好当前及今冬明春保电、保煤、保暖工作进行部署安排。9月27日晚，国资委党委书记、主任郝鹏主持召开电网、发电、煤炭、石油石化等中央企业主要负责人参加的能源保供工作专题会议，10月1日赴有关企业实地调研，督促指导企业进一步做好能源保供工作，强调坚决落实党中央、国务院决策部署，坚持以人民为中心，牢记“国之大者”，全力以赴做好能源保供工作，为促进经济社会稳定运行提供有力支撑。

能源央企闻令而动，国家电网、国家能源集团、中国华能、中国大唐、中国华电、国家电投、中煤集团、中国石油等多家大型能源、电网、煤炭、油气企业近日紧急召开专题会议，对今冬明春电力、热力保供工作进行再部署。

两大电网——守电网安全生命线 保民生用电底线

在锦州工业园区，供电员工走进企业，耐心讲解有序用电政策；在黑龙江电力调控中心，供电员工24小时监控电网运行情况；在阳朔景区，供电员工加紧对设备特巡……

这个节日，数以万计的电网员工放弃休息，在万家灯火背后守护光明。

9月28日，国家电网、南方电网分别召开保障供电紧急会议。两大电网目标一致：全力以赴保安全、保民生、保重点供电，坚决守住电网安全生命线和民生用电底线。

国网大连供电公司“一对一”对接有序用电企业，提前通知到户。

目前，国家电网充分发挥大电网优化配置资源优势，坚持全网“一盘棋”，加大精准错峰、余缺互济力度，保障电力平衡。

针对当前电力供需形势，国网东北分部成立调度运行技术支持小组，为电网运行及突发事件提供及时技术支撑；新增电网安全稳定第二道防线措施，在辽宁、吉林、黑龙江、蒙东负荷中心新增140万千瓦系统低频切负荷措施；积极联系跨区直流电力支援，灵活开展电力电量互济工作。

国网辽宁电力、国网吉林电力加大力度协调火电临检机组并网发电，做好新能源电源并网服务，保障各类电源“能并尽并、能用尽用”。在哈尔滨疫情防控一线，国网黑龙江电力组织专门力量重点加强政府机关、核酸检测点、定点救治医院和隔离场所供电保障，确保防疫保电万无一失。

山东淄博供电公司员工了解企业用电需求，检查企业生产车间用电安全。

在华北，国网天津电力密切跟踪电力供需平衡形势，加强与国网华北分部沟通，同步优化应急预案。国网冀北电力加强营销、调度专业协同配合，安排所属市、县（区）供电公司组建专业队伍67支人员2000余名，驻守服务区域内重点企业，保障554户高危及重要客户与952万户居民客户可靠供电。

国家电网、南方电网28日召开的保障供电紧急电视电话会议要求，落实党中央、国务院决策部署，全力以赴保安全、保民生、保重点供电，采取多种措施坚决守住大电网安全生命线和民生用电底线。

发电企业——应发尽发 全力保障电力热力供应

当前，受电力负荷增加、电煤供应紧张、煤价高企、取暖用电快速增加等因素影响，电力热力等能源保供形势面临新的考验和挑战。

针对近期部分地区能源供需偏紧的情况，9月28日，中国华能、中国大唐、中国华电、国家电投、中国三峡、国家能源集团等发电企业召开专题会议，贯彻落实党中央、国务院决策部署和国资委要求，全力保障电力热力供应。

中国华能召开集团公司电力、热力保供工作视频会议，深入分析研判当前形势，研究部署今冬明春能源电力保供工作，强调要通过千方百计提高库存、加大内部产业协同力度、统筹做好长协煤补签、切实提高煤炭产能等方式，全力做好煤炭生产和保供工作。

中国大唐党员在电煤供应、资金保障等重点工作中发挥先锋作用。

中国大唐要求加大资金筹措和电煤采购力度，千方百计提高库存水平，切实保障煤炭供应，确保发电供热需求，重点保障北方地区特别是东北地区供热用煤；在安全前提下确保机组应开尽开、应发尽发、满发多发，全力保障电力热力平稳有序供应。

中国华电员工检查设备确保安全运行。

针对近期能源供需偏紧的情况，中国华电全力争取增签电煤中长期合同，继续加大自产煤供应，保障燃机天然气供应。

国家电投党组要求重点聚焦东北地区，想方设法做好保发电供暖工作。一方面加强东北地区自有煤供应的协同沟通和增产工作，另一方面加强与电网公司沟通，优化运行方式，全力以赴做好今冬明春煤炭保供工作。

能源行业上下游企业坚持“一盘棋”“一条心”“一股劲”，多方协同联动，合力保障民生需求。

为缓解近期吉林省供电紧张局面，国家电投所属吉电股份采取应发尽发电源保障、扩大采购煤炭保障等措施，千方百计助群众放心用电。9月26日，按照吉林电网调度要求，吉电股份连夜组织人员紧急启动停备和消缺状态机组，所管吉林松花江热电公司连夜组织12.5万千瓦机组点火启动并于27日并网；所管白山吉能公司30万千瓦机组连夜恢复供热前消缺措施，全力提升电力供应能力。目前，该公司在吉林省在运火电机组262.5万千瓦，运行比重达到58.3%，超过省域能源企业运行比重平均值。

三峡集团三峡电厂工作人员精心运维大国重器，全力保障电力供应。

今年以来，面对来水偏枯、电煤供应紧张、用电需求快速增长等挑战，三峡集团要求水电生产单位加强水雨情预测预报工作，利用好秋汛资源，谋划好汛末蓄水，保持电站顶峰发电能力。火电企业要进一步加强电煤采购和储存，保证电煤供应链稳定，确保电站产能充分释放。

煤炭企业——千方百计 挖潜增产保障煤炭稳定供应

近期，东北区域煤炭供需形势持续偏紧。燃煤之急，迫在眉睫。

中央企业提供了全国近四分之一的煤炭产量，为全国电煤供应发挥了重要作用。今年1-8月中央煤炭企业产煤4.87亿吨，同比增长5.68%，在煤炭市场价格持续上涨的情况下，带头执行中长期合同价格机制，坚守履约承诺，为保障电煤供应和稳定市场预期作出了积极贡献。

10月1日，中煤集团平朔露天矿区井然有序的卡车运输作业现场。

10月1日，郝鹏在视频连线国家能源集团所属神东上湾煤矿，听取中煤能源集团煤炭供应保障等情况汇报后，强调要把落实煤炭增产增供作为当前工作重中之重，进一步加强对需求形势分析研判，毫不放松、千方百计、持续发力，在严格执行国家政策前提下，依法合规加快释放煤炭先进产能；科学制定生产计划，调整产品结构，增加电煤产量，及时运输调度，加大进口煤炭采购力度，最大程度组织资源，全力落实煤炭增产增供。

神东煤炭哈拉沟煤矿开足马力生产。

今年以来，面对煤炭资源供应不足、电力超发保供承压较大等困难，国家能源集团煤炭生产一直保持高位运营，截至9月26日商品煤资源量超计划3371万吨，发电量同比多发1100亿千瓦时，7月和8月较全国发电增速高十个百分点，进入9月份较全国平均发电增速高二十个百分点，有力发挥了能源供应稳定器和压舱石作用。

面对当前严峻的能源保供形势，国家能源集团召开党组会专题研究能源保供工作，要求努力稳产稳供稳价，煤炭生产单位严格落实国家保供要求，四季度按照全年核定产能的1/4安排生产，努力做到全面达产、全力增供。外购煤单位千方百计提高外购煤长协合同兑现率，最大化组织资源。同时，提前备足冬季用煤，将东北区域警戒线以下的电厂库存提升到合理水平，坚决避免关键时刻出现缺煤停机等严重事件，切实保障人民群众温暖过冬。

中煤集团大屯公司徐庄煤矿员工正在调式井下工作面所需设备。

今年国庆假期，中煤集团全员奋战在生产一线，全力以赴做好今冬明春能源保供。据悉，今年1至9月，中煤集团全力稳产增产，煤炭产量1.6亿吨，销量2.89亿吨，同比增长14.3%、17.3%，发电410亿度，同比增长14%。

国家电投千方百计保障民生用煤，图为内蒙古公司白音华煤业三号矿汽运煤装车作业。

作为东北地区煤炭生产龙头企业，国家电投所属内蒙古公司结合国家各部委及国家电投“2021年四季度蒙东保供煤矿按照不低于煤矿产量的50%保供东北，并且四季度长协合同要按照年度合同总量的1/4兑现”的工作要求，统筹制定切实可行的今冬明春煤炭保供方案，建立产存销日报机制。掌握非发电、非供暖用户生产运行方式，制定煤炭应急保供应预案，关键时期“压非保民”，优先保障发电、供热煤炭供应。

石油石化企业——顶得上顶得住 “国之重器”快马加鞭添“气”

今年冬季，受经济稳定增长、取暖用电快速增加等因素影响，预计全国最高用电负荷将逐步攀升，有可能超过今年夏季和去年冬季峰值。

加强供需形势研判，做好入冬前煤炭、天然气储备，保障发电用煤用气充足供应，是不少能源央企制定冬季电力用煤用气保供方案的“必选动作”。

9月26日，位于江苏省南通市如东县的中国石油江苏LNG接收站扩建（三期）工程正式投入运行，T-1205、T-1206两座20万立方米储罐对外输送天然气。工程投产后，江苏LNG接收站存储能力提高60%，可为今冬明春高峰用气增供2.5亿立方米天然气，成为长三角地区首个千万吨级LNG接收基地。

“原先是能顶得上，现在不仅能顶得上，还能挺得住，以去年冬天为例，高月均日可实现20天持续供气3500万立方米/天，今年三期工程投产后，我们至少可连续1个月持续供气3500万方/天。”中石油江苏液化天然气有限公司总经理吕国锋表示。该工程建成投产后，接收站LNG存储能力增至108万立方米，进一步增强“一带一路”海外气源接收储存、天然气供应和调峰保障能力，对助力实现“双碳”目标具有重要意义。

江苏LNG接收站三期扩建工程正式投产激动人心，让中国石油整体储气能力提高60%。在中国石化，快马加鞭推进的天然气注气工作同样令人振奋。

中国石化持续推进储气能力建设，加快推进天然气注气工作，截至目前，天然气分公司已累计注气11.7亿方，龙口LNG项目已获国家发改委核准，将进一步提升中国石化资源供应能力，为今冬明春供暖季天然气保供打下坚实基础。除自有设施外，中国石化还充分利用国家管网“公平开放”第三方LNG接收站加大资源筹措力度，为今冬明春做足充分保障。

作为关系国计民生的能源“国家队”，中央企业始终牢记“国之大者”，正全力以赴做好能源保供工作，充分发挥中央企业主力军、“顶梁柱”作用，更好满足人民群众生活需要，为促进经济社会稳定运行提供有力支撑，努力向党和人民交上一份满意答卷。（图文来源：国资委新闻中心 撰文：王 莉）

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