人民网北京10月3日电 （记者杜燕飞）“在世界经济复苏的背景下，钢铁行业、矿业行业应该共同承担起维护产业链、供应链长期稳定和实现绿色、低碳发展的责任，加大在技术和商业模式等方面的创新和合作力度，促进互利共赢关系的长期稳定，为世界经济复苏和增长提供绿色动力。”日前，在第二十届中国钢铁原材料国际研讨会上，中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波如是说。

今年以来，受国际大宗商品价格波动的影响，铁矿石价格上涨较快，导致钢铁生产成本大幅上升，钢铁及产业链下游企业平稳运行面临很大压力,加强矿石资源保障和价格风险管理的重要性凸显。

2020年9月，国务院批复的《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》中明确提出：推动北京铁矿石交易中心等大宗商品交易场所依法合规探索开展非标准仓单交易等多种交易方式，建立科学合理的商品定价机制。

本次研讨会上，北京铁矿石交易中心股份有限公司（以下简称“北铁中心”）与大连商品交易所（以下简称“大商所”）签订合作协议。双方就共同深化铁矿石市场培育服务、推动建立科学合理的铁矿石定价机制开展深入合作，涵盖铁矿石非标仓单业务、基差交易、指数发布、产融合作等方面。

与会专家认为，加强期现联动、服务实体经济的新探索，将为构建铁矿石现货期货结合、场内场外协同市场新格局，拓展服务实体经济的广度与深度，推动建设健康、丰富、期现结合的产业生态，进一步完善铁矿石定价机制，服务于铁矿石保供稳价。

在何文波看来，为进一步促进钢铁产业链稳定共赢和绿色发展，要加大全球铁矿石资源开发力度，让钢铁矿业产业链变得更完整、更协调、更健康、更可持续；全球钢铁和矿业产业链各个环节共同努力，共推全产业链绿色低碳发展；国际矿业企业应在改变目前铁矿石不合理定价体系上应主动发挥作用，推动铁矿石市场价格机制重归于以供需关系、促进上下游合作共赢为原则的价格发现、价格协商、价格形成机制；重新评估中国铁矿资源开采价值，保持并适当提升国内铁矿供给，推进我国废钢产业健康有序发展，持续提升中国自有铁资源保障能力。

“从长期看，全球钢铁生产和原料需求的良好前景仍将持续，持续稳定的原料供给和公平、合理的定价是产业链长期互利共赢的基础，也是更好地应对不确定性和促进经济复苏的关键。”何文波说。

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