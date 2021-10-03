人民网北京10月3日电 （记者杜燕飞）2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，彰显了大国责任。在日前召开的2021中国电力规划发展论坛（第八届）上，与会嘉宾一致认为，实现碳达峰、碳中和，能源是主战场，电力是主力军、要构建以新能源为主的新型电力系统，助力实现碳达峰、碳中和目标。

中国电力发展促进会常务副会长兼秘书长游敏表示，当前，我国电力系统正从集中式大规模远距离调配为主向集中式与分布式并存发展，传统以机械转动惯量保持稳定的系统正向包含大量间歇性波动性电源、储能设备和电力电子器件的系统转变。

“伴随以新能源为主体的新型电力系统建设，通过能源物联网设备对各类场景的精确感知，实现多种能量流和数据流的深度融合以及‘源网储荷’各个环节的协同互动，电力系统的形态和主体将发生重大变化。”游敏说。

中国科学院院士周孝信表示，我国能源转型实现碳达峰、碳中和的目标要落实两个构建：构建清洁低碳安全高效的能源体系、构建以新能源为主体的新型电力系统。要大力开发利用可再生能源，发展核能、生物质能、地热能等非化石能源综合利用；积极推动煤电灵活性转型；持续推进终端用能的电气化；加强电力电子和储能等关键技术创新；完善能源转型各项政策，坚持市场化改革方向。

“我国在碳达峰、碳中和约束条件下发展，能源领域首当其冲，需要优化从当前状态趋于目标状态的实施路径。”中国工程院院士薛禹胜认为，新型电力系统与非电能源系统、环境系统、社会系统等非电力环节之间的边界条件不再近似不变，不能再按封闭系统来规划与调度，而立足于系统论的信息物理社会系统（CPSSE）是实现碳达峰、碳中和目标及能源转型路径优化的框架。

在水电水利规划设计总院总工程师彭才德看来，碳达峰、碳中和目标的实现需要可再生能源持续大规模开发利用。“十四五”新能源发展在以往“集中式与分散式并举”“陆上与海上并举”“就地消纳与外送消纳并举”的基础上，面对土地利用空间、消纳与系统安全和市场化问题，推动“单品种开发与多品种互补并举”“单一场景与综合场景并举”发展。

“碳达峰、碳中和背景下，以整县屋顶分布式光伏开发为代表的大规模新能源并网形式将给我国电力供应、新能源消纳、配电系统稳定运行等方面带来巨大挑战。储能等灵活性资源对构建新型电力系统、保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。”国网经济技术研究院总工程师李敬如表示，建议从加强场景分析、完善指标体系、健全市场体制三方面推进储能在电力行业应用。

在电力需求侧，国网能源研究院副院长单葆国建议推动资源开发利用、健全完善市场机制与商业模式，加强关键技术突破，各方联动配合形成合力。

电力规划设计总院电力发展院主任工程师王爽认为，为增强新型电力系统调节能力，“十四五”期间要继续挖掘存量电源调节能力，新增一批系统级灵活调节电源，充分发挥需求侧响应能力，跨省跨区调节资源互济。

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