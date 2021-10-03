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业界：燕窝市场供需实现双增长 制定行业标准是当务之急

2021年10月03日13:21 | 来源：人民网
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人民网北京10月3日电 （记者李彤）“长期以来，燕窝行业最大的痛点是缺乏业界共同遵守的标准。”“制定行业标准是当务之急。”在近日召开的“创新高质 聚焦增量 2021年燕窝行业年会”上，参会嘉宾表示，燕窝产业的高质量发展需注重科研与行业标准建设，打造高质量供应链，鼓励燕窝企业加大科研创新力度。

在会议上，国燕委发布的《2020燕窝行业白皮书》显示，我国燕窝行业近年来呈现快速增长态势，燕窝市场总体呈现供给侧与需求侧双增长格局，2020年中国燕窝消费市场规模达400亿元左右，同比增长33%。

海关总署进出口食品安全局一处副处长张义表示，我国是全球最大的燕窝消费国，燕窝已经从高端消费品逐渐成为大众消费品，产品形态越来越多，迎合了消费者的需求。

“但我国的燕窝原料完全需要进口。目前已经获得准入输华燕窝产品的国家包括印度尼西亚、马来西亚和泰国，获得准入的国外企业共66家。海关总署正在推进越南、柬埔寨等国家输华燕窝产品的准入进程，以及上述三个国家燕窝新企业的注册工作。”张义表示，在不断扩大进口的同时，海关总署也加大了进口燕窝的监管力度，对不符合准入标准的相关产品坚决实施退运或进行销毁。

全国城市农贸中心联合会会长、国燕委理事长马增俊表示，燕窝行业是一个极具消费潜力的市场，从业者要加强自律，公平竞争、合作共赢，共同做大市场做强市场，促进行业良性发展，避免恶性竞争。

马增俊说，燕窝企业要做好自身定位，切忌盲目发展。相关行业协会应做好宣介工作，培育市场认识，推动行业出标贯标，搭建政企、行业之间的桥梁，为燕窝行业高质量发展做出应有贡献。

据介绍，今年3月份，由全国城市农贸中心联合会燕窝市场专业委员会牵头，全国城市农贸中心联合会成立了食用燕窝标准化技术委员会并开始燕窝团体标准的起草工作。

会议上，参会嘉宾纷纷就行业高质量发展建言献策，认为行业龙头企业应凭借完备的供应链能力和上下游关系，促进各经营主体良性竞合。产业发展应立足于科研，科技赋能是拓展燕窝产业纵深发展的有效途径。燕窝产业的高质量发展要做好消费市场的认知培育。

(责编：刘佳、吕骞)

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