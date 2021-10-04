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大力培养使用战略科学家

——论学习贯彻习近平总书记中央人才工作会议重要讲话（下）
2021年10月04日09:47 | 来源：经济日报
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原标题：大力培养使用战略科学家

　　在日前召开的中央人才工作会议上，习近平总书记提出一个重要命题——大力培养使用战略科学家，并明确要求“形成战略科学家成长梯队”。从2035年基本实现社会主义现代化到2050年全面建成社会主义现代化强国，高水平科技自立自强是战略支撑，高水平创新型人才特别是战略科学家队伍，则是这一战略支撑的“关键因子”，不可或缺，无可替代。

　　何为战略科学家？明者见事于未萌，智者图强于未来。战略科学家，就是这样的明者和智者。他们是战略层面的科学家，看得远、悟得透、握得准，能够站在学科前沿，凝练和破解趋势性、引领性、根本性的重大科学问题，建立独创性研究体系，精准指引关键领域突破，引领学科发展新的方向。他们是科学领域的拓荒者和战略家，高瞻远瞩、见微知著、未雨绸缪，能够树立自己在某一科学领域的权威性身份，在统领学科发展基础上，带领科研同行一起投身创新，率领一门科学走到时代的前列，促进科技应用与相关产业发展并产生显著效益。

　　以社会熟知的科技领军人才作类比，形象地说，战略科学家就是科技领军人才中的“领军人才”，是担纲“国之重器”、突破“卡脖子”技术难题的领军人物，属于“领袖型科学家”的范畴。

　　在空气动力学、航空工程、喷气推进、物理力学等领域作出开创性贡献的钱学森，为我国甩掉“贫油”帽子立下不可磨灭功勋的李四光，带领团队创造多项“中国第一”、使中国正式进入“深地时代”的黄大年……他们都是战略科学家的代表。“千军易得，一将难求”，“得之，可得天下”。正是战略科学家群体的引领性探索、开拓与奋进，有力助推新中国实现了从“站起来”到“富起来”、迈向“强起来”的伟大跃升。战略科学家本身就是战略性创新资源，就是“国之重器”。

　　立足当下，放眼全球，一些重要科学问题和关键核心技术呈现出革命性突破的先兆。国家间的竞争更加倚重于创新能力的提升，聚焦于战略性创新资源的争夺。经济全球化遭遇逆流以及保护主义、单边主义上升的现实也一再提醒我们，谁占据了科技创新的制高点，谁就掌握了国际竞争的话语权和决胜权。审视国内，我国科技创新进入了跟跑、并跑、领跑共存的阶段，如何加强前瞻布局去改变一些关键技术被“卡脖子”的尴尬局面，需要系统谋划与统筹。

　　复杂严峻的形势，更加凸显了“大力培养使用战略科学家”的重要性与紧迫性。破解这一命题，离不开战略眼光。从国家层面加强顶层设计，制定遵循教育基本规律、适应国家战略需求、符合人才成长规律的科技创新人才培育机制，完善支持政策，创新支持方式，着力实现人才发展体制机制改革突破，培养造就我国的创新科学家群体、“高精尖缺”人才。在此基础上，当战略科学家“冒”出来，就能在基数较大的科技人才群体上发挥引领效应。

　　形成战略科学家成长梯队，同样离不开战略眼光。冲破条条框框，积极探索人才跨条块、跨领域、跨层级交流的举措；按事找人、因事用人，积极拓宽人才发现识别途径，把人才放到最合适的地方、最关键的岗位；给科学研究以环境、给科学家以时间、给科技人才以施展才华的舞台，把政策的水浇透、把制度的肥施足，等待科学研究特别是基础科研的破土发芽、开花结果。

　　“天下武功，唯快不破。”科技竞争历来就是时间和速度的赛跑。当天下英才聚神州、万类霜天竞自由的生动局面出现，当更多堪比“国之重器”的战略科学家涌现，我们一定能从胜利走向胜利、从辉煌走向更大的辉煌。

(责编：孙红丽、初梓瑞)

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