王辰阳

原标题：新华全媒+|上海：慢一点，很行！

慢行交通，包括步行交通和非机动车交通，而在节奏愈发变快的城市生活中，如何提升慢行交通的品质？上海市交通部门响应居民各类需求，在提升党史学习教育实效的过程中，推出了《上海市慢行交通规划设计导则》（以下简称导则）。

在上海市杨浦区，记者看到根据导则整治后的四平路焕然一新。道路补充完善沿线部分缺失的人行道缘石坡道（残疾人坡道）；在交叉口行人过街较长的路段，增设二次过街驻足区，关注弱势群体过街安全；对公交站台、乘客候车区重新进行无障碍设计；重新梳理沿线盲道系统，对沿线检查窨井全部采用景观井盖隐形化处理，保证盲道的连续性……

↑上海市杨浦区四平路街景。新华社记者 王辰阳 摄

“在党史学习教育中，大家继续坚持和发扬为人民服务的精神，通过基层党建活动，倾听群众的呼声，比如在道路中设置了约300米长的塑胶跑道，满足社区居民对日常锻炼、健身的诉求。”上海市杨浦区市政交通中心的工作人员吴佳隽说。

上海市道路运输管理局副局长戴敦伟表示，上海慢行交通将向“连续成网、空间复合、便捷接驳、人文关怀、特色彰显”发展，着力打造最佳慢行环境，使之成为彰显上海城市软实力的一张重要名片。导则在编制中收集了500多份群众意见，注重场景化应用，回应了人民群众“急难愁盼”的问题。

——精细化满足老年人和残障人士的出行需求。在住宅区、菜场、公园等老年人出行集中路段增设人行道休息座椅，推进立体过街设施配套设置电梯的工作。

——改善轨道交通站点周边慢行交通接驳环境。导则提出要丰富轨道交通站点的接驳元素。新建轨道交通站点出入口一定范围内一体化综合布置公交站点、出租车候车点、非机动车停放设施等，打造“微枢纽”，帮助乘客方便快捷集散。

——解决非机动车停车难问题。导则要求规范非机动车停放，从停放点布局、停放调蓄、停放点设计三方面提出具体指引，挖掘停放潜能，适应外卖等业态发展，并与风貌环境协调。

“导则的制定和执行，要坚持‘人民城市人民建，人民城市为人民’的理念，增加慢行交通的便捷度，方便人民群众的日常出行，促进绿色交通、低碳环保。”戴敦伟说。

(责编：孙红丽、初梓瑞)