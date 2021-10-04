人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

北航青年科研团队打破油动固定翼无人机续航时间世界纪录

2021年10月04日10:33 | 来源：新华网
小字号
原标题：北航青年科研团队打破油动固定翼无人机续航时间世界纪录

　　新华社北京10月3日电（记者赵旭）记者从北京航空航天大学获悉，由该校青年科研团队研发的“冯如三号-100型”无人机续航时间新世界纪录，近日被国际航空联合会（FAI）正式认证。

　　据介绍，该无人机持续飞行80小时46分35秒，超过由美国极光飞行科学公司研发的“猎户座”油动固定翼无人机2014年创造的80小时2分52秒的世界纪录，跃居全世界油动固定翼无人机（重量等级无差别）续航时间榜首。

　　图为“冯如三号-100型”无人机飞行画面。（受访者供图）

　　北京航空航天大学有关负责人介绍，此次破纪录的团队由25名来自不同年级、不同专业的本科生组成，平均年龄不超过20岁，90%以上为“00后”。

　　图为正在起飞的“冯如三号-100型”无人机。（受访者供图）

　　据了解，“冯如三号-100型”无人机由北京航空航天大学“冯如三号”团队研发、设计、制造，全机为黑色，翼展约10米，机身呈潜艇形，由碳纤维复合材料制成，潜在的应用领域包括测绘、通信和侦察等。

(责编：孙红丽、初梓瑞)

分享让更多人看到

推荐阅读
真情“十”意 120对航天新人情定大漠
　　人民网北京10月4日电 （记者赵竹青）塔架为媒、国旗为证，10月2日，酒泉卫星发射中心载人航天发射场，120对航天新人喜结连理。 据了解，该中心已经连续10年为950多对航天新人举办集体婚礼。…
提高产业集中度和企业核心竞争力 国有企业专业化整合稳步推进
　　人民网北京10月4日电 （记者杜燕飞）“国企改革三年行动开展以来，国资系统大力推进专业化整合，主责主业更加突出，产业竞争更加有序，资源配置更加优化，产业链更加畅通，创新更加有力，成效明显。”日前，在国有企业专业化整合专题推进会上，国务院国企改革领导小组办公室副主任，国资委党委委员、副主任翁杰明表示，下一步，专业化整合要在构建新发展格局中发挥更大作用。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部