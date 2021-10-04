原标题：北航青年科研团队打破油动固定翼无人机续航时间世界纪录

新华社北京10月3日电（记者赵旭）记者从北京航空航天大学获悉，由该校青年科研团队研发的“冯如三号-100型”无人机续航时间新世界纪录，近日被国际航空联合会（FAI）正式认证。

据介绍，该无人机持续飞行80小时46分35秒，超过由美国极光飞行科学公司研发的“猎户座”油动固定翼无人机2014年创造的80小时2分52秒的世界纪录，跃居全世界油动固定翼无人机（重量等级无差别）续航时间榜首。

图为“冯如三号-100型”无人机飞行画面。（受访者供图）

北京航空航天大学有关负责人介绍，此次破纪录的团队由25名来自不同年级、不同专业的本科生组成，平均年龄不超过20岁，90%以上为“00后”。

图为正在起飞的“冯如三号-100型”无人机。（受访者供图）

据了解，“冯如三号-100型”无人机由北京航空航天大学“冯如三号”团队研发、设计、制造，全机为黑色，翼展约10米，机身呈潜艇形，由碳纤维复合材料制成，潜在的应用领域包括测绘、通信和侦察等。

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