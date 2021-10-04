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我国科学家发现4.3亿年前的“海蝎子”

2021年10月04日12:39 | 来源：新华网
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新华社南京10月4日电（记者朱筱）生活在古生代海洋中的板足鲎是一种重要的节肢动物，它们形似蝎子，故俗称“海蝎子”。记者从中科院南京地质古生物研究所获悉，该所研究人员联合其他科研团队在重庆秀山县发现了4.3亿年前志留纪时期的板足鲎一新属种：秀山恐鲎。相关成果已发表在国际期刊《科学通报》（英文版）上。

据中科院南古所硕士生王晗介绍，秀山恐鲎在系统分类上属于板足鲎目混翅鲎科，体型较大，体长可达近1米。其第三对附肢特化增大，具有密度较高的硬质长刺，后体及尾部似蝎。“恐鲎是属名，秀山是种名，因其外形比较恐怖，所以命名为恐鲎。”

王晗说，混翅鲎独特的附肢被认为可用于固定猎物，是其较强捕食能力的体现。然而，学界一直以来对此类动物缺乏深入了解，此前报道的混翅鲎共两属四种，均依据来自志留纪劳俄古陆（现欧洲、北美地区）的少数化石标本建立，近80年来没有发现新的属种。

“此次发现的化石材料保存了恐鲎附肢、躯干、生殖附属器和尾部等身体结构，展现了体表纹饰等细节特征，为混翅鲎科形态多样性讨论提供了新证据。”王晗说。

现今的中国在4亿多年前由多个板块构成，其中之一是包括秦岭以南地区在内的华南板块。此前，在华南板块志留纪早期的浅海地区未发现大型捕食性动物，恐鲎作为具有捕食“利器”的大型节肢动物，极有可能在这一环境中扮演着顶级捕食者的角色，是同时期生活在一起的无颌类盔甲鱼的恐怖噩梦。

领导此项研究的中科院南古所研究员王博介绍，一直以来，志留纪板足鲎的化石记录多集中于劳俄古陆及其周边地区，而在广大的冈瓦纳大陆及周边很少发现它们的踪迹。冈瓦纳大陆是泛指曾分布在南半球的一个超级大陆，在4亿多年前，该大陆包括了我国的华南板块。“本次研究以及近年来多种板足鲎化石在华南板块的发现，提示我们冈瓦纳大陆及其周边可能也存在着繁盛的板足鲎类群。”

该研究由中科院南古所与中科院古脊椎动物与古人类研究所及德国、英国方面的科研团队合作完成。

(责编：杨光宇、吕骞)

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