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河南迎来“补偿性消费”热潮

2021年10月04日13:30 | 来源：新华网
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新华社郑州10月4日电（记者 冯大鹏）“农时耽误不得！”在河南省鹤壁市浚县一个农资市场，伟一专业种植合作社理事长周位起一边搬运小麦种子，一边叮嘱合作社社员。

7月中旬以来，暴雨引发的洪涝致使浚县受灾严重，全县46.7%的地区被洪水淹没。随着农田排涝取得进展，国庆节期间，像豫北许多农业大县一样，浚县集中力量做好小麦备播等工作，确保农资市场供应充足。

新冠肺炎疫情得到控制后，河南餐饮、休闲等服务消费快速升温，被疫情抑制的需求集中释放。近日，记者在郑州正弘城、丹尼斯大卫城等地走访发现，一些知名餐饮店一座难求，店前排队盛况再现。

据河南省商务厅重点监测的郑州、开封等地企业数据显示，大型商超企业销售复苏明显，家电销售火爆。国庆首日，60家重点企业销售额合计1.52亿元，同比增长6.2%。

10月2日起，郑州国际会展中心人头攒动，2021第三十四届秋季大河国际车展在这里开幕，60多个品牌和1000多款车型大规模集结，不同价格区间的车型满足了消费者的多元化需求。

河南多地旅游市场也重现生机。位于太行山南麓的云台山景区以山称奇。相关数据显示，国庆首日，云台山景区游客接待量和收入均居河南省第一。“今年前来游玩的自驾游成客流主力。”云台山景区品牌宣传负责人吴沛萌告诉记者，为满足游客停车需求，景区增设了多个临时停车场。

除云台山景区外，郑州市建业·华谊兄弟电影小镇、开封市清明上河园、郑州银基国际旅游度假区、芒砀山旅游景区等地也开启了“人从众”模式，营业收入显著提升。

(责编：杨光宇)

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