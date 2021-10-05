新华社北京10月5日电 题：铺展复兴新画卷——国庆经济成就盘点之“建设篇”

新华社记者王优玲

国庆假期，举国欢度。金秋黄金时节，也是建设行业许多重大工程项目的攻坚时刻。不舍昼夜、苦干实干，广大建设者为铺展复兴新画卷践行着自己的承诺。

10月1日，在洛阳奥林匹克中心项目建设施工现场，处处热火朝天，1000多名施工人员坚守在岗位上，全力以赴建设河南省第十四届运动会的主场馆。目前在建的项目一期，总建筑面积18.28万平方米，工程建设工期仅594天。

中建八局项目管理团队相关负责人介绍，七月以来，疫情和连续降雨的影响，给整个工程施工进度造成了很大压力。中建八局项目管理团队正在统筹协调项目建设各方争分夺秒，将耽误的工期给抢回来。

“国庆节期间，工人们选择留在自己的岗位上，为项目的高效建造再加把力。他们用极大的工作热情，以这种特别的方式为祖国庆生。”该负责人说。

神州大地，从南到北，从东到西，留下建设者辛勤工作的背影。四季流转，从春到夏，从秋到冬，有了广大建设者的忘我奉献，才有我国建设领域的斐然成绩。

——强基础、促发展，今年以来，一系列重大工程捷报频传。中核集团福建福清核电5号机组投入商业运行，青岛胶东国际机场、成都天府国际机场正式运营，位于湖北东部的武穴长江公路大桥、赤壁长江公路大桥同时通车……交通、水利、能源等基础设施建设加快推进。

——攻难关、争创新，西藏首条电气化铁路拉林铁路于今年6月25日正式开通运营，架桥121座、凿隧47座，“强岩爆、高地温、冰碛层、风积沙、大变形”等工程难题在建设中被一一攻破。

——补短板、惠民生，各地城镇老旧小区改造不断推进。2021年1月至8月，全国新开工改造城镇老旧小区4.73万个，占年度目标任务的87.7%，较7月末增加了9.5个百分点。

这个金秋时节，铺展着一幅幅欢快的“流动中国”画卷。短途探亲、旅游观光、回乡度假……人们享受着丰富的假日旅行体验。

中国国家铁路集团有限公司提供的数据显示，自9月28日至10月8日，为期11天，全国铁路预计发送旅客1.27亿人次。

高品质出行的背后，是庞大交通网络建设的支撑。党的十八大以来，我国高铁发展进入快车道，年均投产达3500公里，成功建设了世界上规模最大、现代化水平最高的高速铁路网。

这个金秋时节，见证着我国一项项重大科技基础设施、民生工程等“瓜熟蒂落”。

9月12日，在合肥综合性国家科学中心，国家重大科技基础设施“聚变堆主机关键系统综合研究设施（CRAFT）”园区110千伏变电站正式投运启用。

9月29日，由中建一局承建的转化医学国家重大科技基础设施（四川）项目在成都竣工，标志着我国首个生物治疗转化医学国家重大科技基础设施正式投入使用。

9月29日，我国海拔最高的百万千瓦级水电站——雅砻江两河口水电站首批机组正式投产发电。

一砖一瓦的建造，承载国家发展的梦想和荣光。无数建设者的奉献和坚守，成就建设创新创造的点滴。神州大地，建设正酣，新的建设征程必将为百姓开启新的美好生活篇章。

(责编：杨光宇)