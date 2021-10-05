人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

促消费活动多样 网红打卡地热点频出 北京国庆消费亮点纷呈

2021年10月05日20:02 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京10月5日电（记者吉宁）国庆假期过半，作为率先开展国际消费中心城市培育建设的北京,正通过一系列活动和举措鼓励传统企业促消费，鼓励网络零售，促进首店和旗舰店发展。商品消费、夜间消费形式多样，文化、旅游、体育等服务消费迎来火热人气，新消费场景不断涌现。

　　作为故宫-王府井-隆福寺“文化金三角”的重要支撑点，位于东城区的隆福寺地区成为著名网红打卡地，富有历史感的文化气息和不断推出的特色展出吸引着游客。

　　10月1日至7日，北京隆福寺推出吉古移动艺术馆·艺术市集，数十名艺术家带来大型潮玩装置、互动艺术装置、名家书法喷绘墙。20多家生活美学机构在此汇集了银盐摄影、艺术家原创饰品、艺术家手工皮具、绘画工作室、设计师手作、手工芳香精油等。

　　商品和服务消费融合发展，网红打卡地蓬勃生长，既满足了消费者多元化、个性化、品质化的消费需求，更进一步激发了消费潜力。这样的热闹景象正在北京多个文娱旅游园区接连上演。

　　北京市、区商务部门及商业服务业企业借助“北京消费季”活动多级联动，组织开展种类多样促消费活动。国庆期间，各商业企业积极开展全渠道促销，引入创意市集、艺术展、时装秀、情景互动体验、美食节等形式多样的特色活动吸引客流。在海淀区的公主坟商圈，相关商场举办假日主题活动，众多知名服装服饰品牌推出秋装大力度促销。大兴区荟聚购物中心举办汽车文化节，30余家4S店展出近百款热门车型，推出多种购车优惠活动……

　　北京市商务局二级巡视员薛海涛表示，广大企业正在积极利用北京消费支持政策，紧抓“金九银十”消费旺季，创新开展促消费活动，满足消费者多样化、品质化的消费需求。

(责编：岳弘彬、郝江震)

分享让更多人看到

推荐阅读
银保监会：做好保供稳价工作?严防利用银行保险资金哄抬价格
　　人民网北京10月5日电 （记者杜燕飞）为维护煤电行业和商品市场正常秩序，助力，严防利用银行保险资金囤积居奇、哄抬价格，保障经济社会高质量发展，银保监会今日发布《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通 保障经济平稳运行有关事项的通知》（以下简称《通知》）。 《通知》强调，要保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求。…
10月5日全国公路水路预计发送旅客4400万人次
　　人民网北京10月5日电 （记者王连香）记者从交通运输部获悉，10月5日，全国公路水路预计发送旅客4400万人次。其中，公路预计发送旅客4300万人次，环比增长6%，比2019年同期下降33.8%，同比2020年同期下降5.8%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部