新华社北京10月5日电（记者吉宁）国庆假期过半，作为率先开展国际消费中心城市培育建设的北京,正通过一系列活动和举措鼓励传统企业促消费，鼓励网络零售，促进首店和旗舰店发展。商品消费、夜间消费形式多样，文化、旅游、体育等服务消费迎来火热人气，新消费场景不断涌现。

作为故宫-王府井-隆福寺“文化金三角”的重要支撑点，位于东城区的隆福寺地区成为著名网红打卡地，富有历史感的文化气息和不断推出的特色展出吸引着游客。

10月1日至7日，北京隆福寺推出吉古移动艺术馆·艺术市集，数十名艺术家带来大型潮玩装置、互动艺术装置、名家书法喷绘墙。20多家生活美学机构在此汇集了银盐摄影、艺术家原创饰品、艺术家手工皮具、绘画工作室、设计师手作、手工芳香精油等。

商品和服务消费融合发展，网红打卡地蓬勃生长，既满足了消费者多元化、个性化、品质化的消费需求，更进一步激发了消费潜力。这样的热闹景象正在北京多个文娱旅游园区接连上演。

北京市、区商务部门及商业服务业企业借助“北京消费季”活动多级联动，组织开展种类多样促消费活动。国庆期间，各商业企业积极开展全渠道促销，引入创意市集、艺术展、时装秀、情景互动体验、美食节等形式多样的特色活动吸引客流。在海淀区的公主坟商圈，相关商场举办假日主题活动，众多知名服装服饰品牌推出秋装大力度促销。大兴区荟聚购物中心举办汽车文化节，30余家4S店展出近百款热门车型，推出多种购车优惠活动……

北京市商务局二级巡视员薛海涛表示，广大企业正在积极利用北京消费支持政策，紧抓“金九银十”消费旺季，创新开展促消费活动，满足消费者多样化、品质化的消费需求。

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