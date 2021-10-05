新华社上海10月5日电 题：东方之约迎客来——写在第四届中国国际进口博览会倒计时一个月之际

新华社记者周蕊、刘红霞

黄浦江畔，秋高气爽。一个月后，这里将迎来第四届中国国际进口博览会。随着各项筹备工作进入冲刺阶段，各方期待共赴东方之约，共享中国机遇。

“回头率”超八成 全球新品“汇”进博

企业商业展展览面积超过36万平方米，目前签约参展企业数量超过第三届；世界500强和行业龙头企业参展踊跃，“回头率”超过80%，高于上届水平；境外中小企业组团参展企业数量增加30%……

距离第四届进博会还有一个月时间，这一全球经贸盛会正在逐步揭开面纱。

订货、沟通、进口……这个中国国庆长假，巴基斯坦商人哈比忙着准备在进博会上首发盐灯。“在消费品展区的展前供需对接会上，中国各地不少客商对我们的产品很有兴趣，让我信心更足了。”

哈比所说的供需对接会，是进博会为展客商提前对接提供的平台。今年，已有200余家参展商和500余家采购商通过展前供需对接会提前“搭上线”。

商务部新闻发言人束珏婷介绍，利用大数据强化专业招商，今年首次面向参展商和相关单位定向邀请专业观众。目前，已组建39个交易团、近600个分团。

和哈比一样，准备前来进博会首发的客商不在少数。西门子医疗将全球首发仅需15秒即可完成全身扫描成像的PET/CT产品Biograph Vision Quadra；都乐集团将带来比利时红啤梨和“一根吸管就能打开”的都乐椰子蛋等；沃尔沃建筑设备将全球首次实体亮相自动化Zeux装载机概念机……

全球新品选择在进博会首发，正是看中进博会“加乘”的曝光效应和“加速”的助推效应。

乐高集团高级副总裁、中国区总经理黄国强说，过去几年在进博会上亮相的产品市场响应热烈，比如基于中国传统文化元素创作的乐高悟空小侠系列，不仅在全球热卖，动画片也在美国、英国、加拿大等地上线。

“进博会为武田制药共享‘中国机遇’架起了重要桥梁。”武田中国总裁单国洪说，得益于进博会的助推以及中国政府优化药品审评审批等一系列举措，不少在进博会上亮相的创新药物已经开始惠及患者。

米其林、欧莱雅、资生堂、恒天然、ABB……第四届进博会还没开幕，已有几十家全球知名企业提前“锁定”第五届进博会，签下“未来之约”。一张张新订单，一个个新客户，全球客商通过进博会拥抱中国大市场，共享发展新机遇。

“进博会不仅是我们全面展示实力的珍贵机会，更是显示我们对中国市场信心的窗口。”恒天然大中华区首席财务官阿克沙伊·阿加瓦尔说，通过进博会“牵线搭桥”，企业获得更多本土企业客户，仅与厦门建发股份的合作订单就达180亿元。

“进博会是新产品、新技术进入中国市场的试金石和首发站。”爱茉莉太平洋中国市场部总经理高辛说，企业将在本届进博会上带来数字化和沉浸式的互动体验。

坚定高水平开放 中国市场吸引全球客商

展品变商品，展商也在变身投资商。中国门店、中国工厂、中国创新中心……以进博会为窗口，越来越多的全球企业加速深耕中国。

今年国庆假期，乐高广州旗舰店正式开业，这是到目前为止全球最大的乐高品牌旗舰店。乐高集团首席执行官倪志伟说，进博会鼓励外资企业在中国进一步投资、发展和创新。2021年上半年，公司全球新开的60多家品牌零售店中有40多家位于中国。

为中国市场定制研发，乃至“在中国、为世界”研发。截至今年8月底，上海外资研发中心累计已达500家。

西门子中国董事长肖松介绍，企业在江苏南京即将投入运营的原生数字化工厂，是基于中国客户需求“定制”的全新工厂，投产后，工厂产品上市时间将缩短近20%，更加适应“中国速度”。

“进博会为企业带来‘大商机’，折射出中国开放大门越来越大的承诺。”美国瓦里安全球资深副总裁兼大中华区总裁张晓说，乘着进博会的东风，瓦里安不仅推进了高能测试间扩产项目，实现产能翻番，还积极在华投建“瓦里安全球创新中心”。

福特汽车集团副总裁、福特中国总裁兼首席执行官陈安宁说，福特汽车将中国市场视为福特全球转型的战略重点，希望通过进博会传递企业持续深耕中国市场的决心。

“在进博会效应的促动下，我们近期将位于上海的中国区总部‘升级’为北亚区总部，未来中国将成为北亚区的核心。”欧莱雅集团首席执行官叶鸿慕说，进博会的机遇非常振奋人心，不仅能展示企业的创新成果，还是企业感知中国新发展格局脉动的窗口。

今年1至8月，全国实际使用外资金额7580.5亿元，同比增长22.3%。

推进高标准市场体系建设，修订印发2021年版市场准入负面清单，全面推进“证照分离”改革……外商看重的不仅是中国大市场，更是不断优化的营商环境。

9月22日，国务院常务会议审议通过“十四五”新型基础设施建设规划，明确支持民营和境外资本参与新型基础设施投资运营；9月28日，商务部介绍，将研究制定自贸试验区跨境服务贸易负面清单，在更大范围推动服务贸易自由化。密集传出的开放“好声音”，增添了外商持续深耕中国的信心。

“中国不仅是‘战略市场’，更是生产中心、创新中心，在陶氏全球供应链中地位举足轻重。”美国陶氏公司首席执行官吉姆·菲特林说，陶氏看好中国的长期发展潜力，看好中国的巨大国内市场，看好中国营商环境持续改善。

各方携手备战“进博时间” 打造高质量展会

9月27日，法国米其林公司的一台氢能源赛车样车，在上海完成通关验放，这是本届进博会的首批进境展品。

“进博会不仅是贸易投资平台，也是多方对话沟通的窗口。”米其林中国区总裁兼首席执行官伟书杰介绍，即将在第四届进博会上亚洲首秀的这台赛车是米其林最新创新成果，近一半的轮胎原料可循环利用，展示出米其林对绿色低碳愿景的支持。

进博会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好。随着“进博时间”的临近，各项筹备工作正在加速开展。

海关部门介绍，接下来预计还将有200余批次展品通过海运、空运以及中欧班列等多种运输方式陆续进境参展。

得益于通关无纸化，现在，进博会展品通关已实现“秒放”。以米其林赛车样车为例，货运航班落地前，海关已提前会同相关航空和物流企业制定专门保障方案，进口企业通过企业端单一窗口上传电子单证后，即可实现海关线上审单和通关放行。

人员入场“无感化”、可疑症状人员第一时间紧急处置、用餐高峰期餐厅配备专班疏导人流……上海的城市服务保障也已进入最后的“演练时刻”。

同样进入“进博时间”的，还有分布在上海的数十个中国国际进口博览会“6天+365天”常年展示交易服务平台。

国庆假期，百年南京路上的绿地“进博集市”里，土耳其国家馆负责人拉玛赞忙得不可开交，瓷器、丝巾、蜡烛等进博同款商品颇受游客欢迎。

“忙完了‘黄金周’，我就要开始全心全意准备参加进博会了。”拉玛赞说，2018年首届进博会前，他经营的产品有十几大类500多款，现在，产品拓展至几十大类数千款，年销售额从百万元级别跃升至千万元级别。

上海市政府副秘书长、进博会城市服务保障领导小组办公室主任顾洪辉介绍，第四届进博会城市服务保障将实现疫情防控更精准、服务保障更精细、城市运行更平稳、溢出效应更显著、进博品牌更响亮。

(责编：郝江震、岳弘彬)