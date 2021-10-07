人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

2021年国庆假期国内旅游收入达3890.61亿元

2021年10月07日22:42 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京10月7日电（记者余俊杰）记者7日晚从文化和旅游部获悉，10月1日至7日，全国实现国内旅游收入3890.61亿元，恢复至疫前同期的59.9%。

　　据悉，国庆黄金周红色旅游持续升温。游客重温红色记忆、参访革命遗址、聆听红色故事，在旅游中感受家国情怀。

　　这个假期，全国国内旅游出游5.15亿人次，按可比口径恢复至疫前同期的70.1%。旅游客流主要集中在省内，本地游、周边游、近郊游是主流。以短时间、近距离、高频次为特点的“轻旅游”“微度假”受到游客青睐。一二线城市近郊的度假型酒店、高品质乡村民宿预订火热，房车露营、周边自驾游成为出游热点。

　　各地在做好疫情防控的基础上，以传统文化为基础，融入现代创意，举办了丰富多彩的文旅活动。在南京夫子庙等街区，景点融合非遗手工、文创产品、汉服表演等文化元素，打造生活化的文创消费场景。上海、广东、湖南等地举办了线上线下联动活动，民众可以足不出户“云旅游”“云看展”“云赏剧”。

(责编：郝江震、岳弘彬)

分享让更多人看到

推荐阅读
国庆假期全国预计共发送旅客4.03亿人次
　　人民网北京10月7日电 （记者王连香）记者从交通运输部获悉，10月1日至7日，全国预计共发送旅客4.03亿人次，日均5750万人次，比2019年同期日均下降33.9%，比2020年同期日均下降7.5%。 10月1日至7日全国民航预计发送旅客931万人次。…
黄河发生2021年第3号洪水 水利部维持水旱灾害防御Ⅲ级应急响应
　　人民网北京10月7日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，受渭河、黄河北干流来水共同影响，10月5日23时，黄河中游干流潼关站流量涨至5090立方米每秒，发生2021年第3号洪水。黄河中游干流潼关段和下游干流孙口至利津段，中游支流渭河、沁河上游，长江流域岷江上游、嘉陵江、涪江、汉江上游，海河南系共产主义渠、卫河等多条河流发生超过警戒水位及以上洪水。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部