新华社北京10月7日电（记者余俊杰）记者7日晚从文化和旅游部获悉，10月1日至7日，全国实现国内旅游收入3890.61亿元，恢复至疫前同期的59.9%。

据悉，国庆黄金周红色旅游持续升温。游客重温红色记忆、参访革命遗址、聆听红色故事，在旅游中感受家国情怀。

这个假期，全国国内旅游出游5.15亿人次，按可比口径恢复至疫前同期的70.1%。旅游客流主要集中在省内，本地游、周边游、近郊游是主流。以短时间、近距离、高频次为特点的“轻旅游”“微度假”受到游客青睐。一二线城市近郊的度假型酒店、高品质乡村民宿预订火热，房车露营、周边自驾游成为出游热点。

各地在做好疫情防控的基础上，以传统文化为基础，融入现代创意，举办了丰富多彩的文旅活动。在南京夫子庙等街区，景点融合非遗手工、文创产品、汉服表演等文化元素，打造生活化的文创消费场景。上海、广东、湖南等地举办了线上线下联动活动，民众可以足不出户“云旅游”“云看展”“云赏剧”。

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