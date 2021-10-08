原标题：践行“健康中国”战略目标 使能医药产业数字化转型

近年来，“健康中国”被提上高速建设日程，医药行业是中国民生行业，大力推进医药行业高效发展成为了当下促进健康中国政策落地的最主要目标。

随着中国经济全面进入数字化时代，医药行业也成为亟待转型的行业领域之一，建设数字化医药行业平台，赋能医药行业实现全面发展势在必行。

推动健康中国政策落地，医药行业如何面对新挑战

随着工业化、城镇化、人口老龄化进程加快，中国居民生产生活方式和疾病谱不断发生变化。心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等慢性非传染性疾病导致的死亡人数占总死亡人数的88%，导致的疾病负担占疾病总负担的70%以上。居民健康知识知晓率偏低，吸烟、过量饮酒、缺乏锻炼、不合理膳食等不健康生活方式比较普遍，由此引起的疾病问题日益突出。

以往，医疗资源分配不均，尖端医疗技术和设备匮乏，行业专家诊疗压力大，医药研发、科研成果落地速度缓慢都是中国医疗发展的阻碍，而对于国民而言小病拖成大病尤为常见。如何通过数字化转型为健康产业赋能，带动健康中国国家战略落地，实现人人享有高效能的健康保障目标，是技术企业和医药行业应该共同思考的问题。

华为云使能医药行业，为“健康中国”提质增效

面对“健康中国”的新要求基于医药行业迫切的转型需求以及当前医疗环境的压力，科技企业加入医药领域，携手医药企业共同促进行业进步成为大势所趋。

在医药行业，一款创新药从研发到上市，平均成本超过10亿美元、研发周期大于10年——这是医药界公认的“双10定律”。同时，药物结构设计强烈依赖专家经验、新药筛选失败率高，如何通过大数据、人工智能等科学技术加速新药研发进程、平衡研发投入与成果产出之间的关系，成为了医药公司在数字化改革道路上的重点之一。

针对上述难题，华为云深度联合中国科学院上海药物研究所，共同训练了华为云盘古药物分子大模型，赋能全流程的AI药物设计。依托华为云一站式医疗研发平台EIHealth，盘古药物分子大模型学习了17亿个药物分子的化学结构。在药物生成方面，实现了对小分子化合物的独特信息的深度表征、对靶点蛋白质的计算与匹配，以及对新分子生化属性的预测，从而高效生成药物新分子；在药物优化方面，实现了对筛选后的先导药进行定向优化。

以智能药物研发为例，华为盘古药物分子大模型能够有效预测药物属性，加速药物优化和创新；个性化药物联邦学习，可以有效打破企业数据孤岛，提高建模效果；华为“神农项目”针对新冠病毒药的筛选，通过华为云15000 核超大算力，将筛选时间从原来的1个月缩短到1天；针对抗菌肽的筛选，也将传统40年的工作压缩到几个月，且产生30多万种候选抗菌药。

除了药物研发AI辅助之外，由盘古医学大模型和医学知识图谱等解决方案组成的智能临床辅助决策平台，也可以有效运用在互联网医生，家庭医院等场景。从而更有效的分配医疗资源，提升诊疗效率。

华为云携手中康，共促健康产业数字化新发展

通过技术赋能，华为云为前沿医疗能力提升作出了突出贡献。同时，为进一步助力健康产业数字化转型，以市场力量响应健康中国国家战略落地，让人人享有高效能的健康保障，华为云再次与合作伙伴展开了深入合作。通过携手中康共建医药大健康赋能平台，华为云将支撑医药研发、生产、流通、零售各业务场景及解决方案持续创新。基于华为云生态策略，该平台将实现医药行业产业上下游数据可信流通，通过激发全产业链通联能力，带动整个行业应用的高效开发和快速落地，以多产业协同的方式共同构建健康服务新体验，使能行业场景化创新，为健康产业生态提供持续动能，加速医药健康产业智能升级。

打通医药行业最后一公里，华为云为药品溯源注入新活力

随着一系列医改政策的强效落地，药品安全问题被上升到国民安全的重要地位，医企、医疗行业面临改革痛点。

在国家统一规划的药品标识体系的前提下，落实国家药品监管政策法规要求，华为医药追溯系统应运而生。通过该系统，能清晰的了解药品生产、流通、销售等全过程追溯信息，进一步保障药品来源透明安全，去向可追，支撑企业精细化管理。在药品零售方面，华为医药零售追溯系统还可为企业提供批次出入库数量不匹配、购销数据不匹配预警，监控药品重复售卖、召回药品售卖与过效期药品售卖等风险信息提示。通过这一系统赋能，医药企业大大降低了药品采购和零售上的风险，也进一步降低了人工出入库核验和药品质量监管成本，大大提升了医药企业的工作效率，最终实现为百姓提供安全药、放心药的目的。继老百姓、益丰、一心堂、健之佳、漱玉平民、养天和等六家药企之后，在9月26日第十四届中国健康产业（国际）生态大会上，又有张仲景大药房、昌盛大药房等十家中国药品零售产业企业家与华为云就“华为医药零售追溯系统”完成签约。

作为安全可靠的云服务商，不碰客户数据是华为公司立下的基本原则，保证数据安全也是华为云的生命线。通过技术能力实现医药行业加速创新、药品溯源安全合规、健康产业互通互联的华为云，也将持续深化其技术能力，持续赋能行业和开发者，为医药行业数字化转型夯实技术底座。同时，一贯以包容、开放为理念的华为云也希望联合更多的行业合作伙伴一起携手同行，为健康中国全面建设提供新思路。

(责编：赵超、陈键)