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大数据时代的天文学 云计算让“手可摘星辰”成为现实

2021年10月08日16:50 | 来源：中国网
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原标题：大数据时代的天文学 云计算让“手可摘星辰”成为现实

　　“危楼高百尺,手可摘星辰。不敢高声语,恐惊天上人。”

　　李白的这首《夜宿山寺》,道出了自古人们对太空探索的渴望。从古至今人们对于星空的探索从未停止。阿里天文台是目前国内第一座海拔4000米以上的天文观测基地,也是我国规模最大的对太空观测平台之一。作为我国重要的天文观测、科研基地,阿里天文台每天产生海量观测数据,如何让这些来自高原的海量数据产生更大的价值,成为了大家关注的问题。

　　数据上云无疑是这一困难目前最好的解决办法,但复杂的地理环境和海量的天文数据,让上云变得困难重重。面对这项严峻的挑战,中国电信天翼云与阿里天文观测基地达成合作,通过数据上云的方式,解决了海量数据处理的“最后一公里”难题,让天文观测数据变为可开放资源,帮助阿里天文台成功打造天文科普教育基地,实现了中国高原天文科普场所“从0到1”的突破。

　　阿里天文观测基地选择了有着“世界屋脊的屋脊”之称的西藏阿里地区,但在如此偏远的地区建设天文观测基地无疑是一项高难度的任务。在极端的高原环境里,中国电信为阿里天文台提供了强大的通讯保障,帮助该天文台实现了天文数据的实时上传、实时存储、实时读取等目标,极大地助力了天文观测工作。同时,天翼云为该天文台持续提供了高性能计算存储服务、云网融合的高性能网络服务,有力地保障了天文台观测数据的安全。

　　科学的发展从来都不是一个人的努力,而是一群人、多个行业共同努力的结果。在这个过程中,需要更多有担当的企业挺身而出,承担起数字化发展的重担。而中国电信天翼云,也将继续依托高品质的云网基础设施和云网服务能力,为包括天文观测在内的中国科研事业插上“云翅膀”,实力护航天文探索,揭秘更多未知领域。

(责编：赵超、陈键)

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