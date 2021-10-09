数字中国·2021国庆黄金周盘点
2021年10月09日05:12 | 来源：人民网－人民日报海外版
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国内出游5.15亿人次
本报北京10月7日电 （记者赵珊）7日晚，记者从文化和旅游部获悉：经文化和旅游部数据中心测算，10月1日至7日，全国国内旅游出游5.15亿人次，按可比口径同比减少1.5%，按可比口径恢复至疫前同期的70.1%。实现国内旅游收入3890.61亿元，同比减少4.7%，恢复至疫前同期的59.9%。
铁路发送旅客超8350万人次
本报北京10月8日电 （记者严冰）中国国家铁路集团有限公司8日发布的数据显示，10月1日至7日，全国铁路共发送旅客超8350万人次。
民航运输旅客近930万人次
据新华社北京10月8日电 （记者周圆）记者8日从民航局获悉，今年国庆假期我国民航运行总体安全平稳，共计运输旅客929.14万人次，比去年同期下降19.6%，航班正常率93.4%，平均客座率73.7%。
批发零售业日均销售收入增9.9%
本报北京10月8日电 （记者王观）国家税务总局增值税发票最新数据显示，今年的“十一黄金周”居民消费平稳增长，“互联网+消费”服务持续扩大，国庆假期全国批发零售业日均销售收入同比增长9.9%，较2019年增长25.4%。
(责编：郝江震、岳弘彬)
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