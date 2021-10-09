“探索一号”搭载“奋斗者”号顺利返航
2021年10月09日05:12 | 来源：人民网－人民日报海外版
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图为工作人员在西太平洋准备从“探索一号”科考船甲板布放“奋斗者”号。
新华社三亚10月8日电 （记者陈凯姿）8日，“探索一号”科考船搭载“奋斗者”号全海深载人潜水器，在马里亚纳海沟海域完成阶段性作业任务后顺利返航，抵达海南三亚锚地。这标志着“奋斗者”号已完成首次常规科考应用。
记者从中国科学院深海科学与工程研究所获悉，今年8月11日，“探索一号”科考船从三亚出发，赴西太平洋海域进行其第21航次首个航段科考任务。其间，“奋斗者”号共下潜28次，其中7次到达万米深度开展作业，采集了多个种类的深渊水体、岩石、沉积物及生物样品。此外，本航段还有多项深海装备完成海试任务。
截至目前，我国已有19人搭乘“奋斗者”号，在马里亚纳海沟“挑战者深渊”下潜超过万米海深。
(责编：郝江震、岳弘彬)
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