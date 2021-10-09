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中国明确知识产权强国建设目标

2021年10月09日05:12 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京电 （记者刘峣）国务院新闻办日前举行“奋力开启知识产权强国建设新征程”新闻发布会。国家知识产权局局长申长雨在发布会上表示，中国将继续大力实施创新驱动发展战略，加快知识产权强国建设，加大知识产权保护力度，进一步激发全社会的创新创造活力。

　　日前，中共中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》（下称《纲要》）。申长雨介绍，《纲要》确立了知识产权强国建设的两个具体目标。第一个目标是，到2025年，知识产权强国建设取得明显成效，知识产权保护更加严格，社会满意度达到并保持较高水平，知识产权市场价值进一步凸显，品牌竞争力大幅提升，专利密集型产业增加值占GDP比重达到13%，版权产业增加值占GDP比重达到7.5%，知识产权使用费年进出口总额达到3500亿元，每万人口高价值发明专利拥有量达到12件。

　　第二个目标是，到2035年，知识产权综合竞争力跻身世界前列，知识产权制度系统完备，知识产权促进创新创业蓬勃发展，全社会知识产权文化自觉基本形成，全方位、多层次参与知识产权全球治理的国际合作格局基本形成，中国特色、世界水平的知识产权强国基本建成。

　　近日，世界知识产权组织发布《2021年全球创新指数报告》，中国排名上升到第12位，稳居中等收入经济体之首。申长雨表示，中国排名连续第9年稳步上升，累计提升23位，从一个方面反映出中国贯彻新发展理念，实施创新驱动发展，加强知识产权保护取得的巨大成绩。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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