在广东珠海举行的第十三届中国国际航空航天博览会上，国家航天局展区展出嫦娥五号返回舱、降落伞以及由嫦娥五号取回的月球样品实物等，吸引了观众的目光。这是航展上展示的月球车模型（9月29日摄）。 新华社记者 邓华摄

9月29日，观众通过显微设备观察嫦娥五号取回的月球样品实物。

本报讯（记者 张航）记者昨天从国家航天局探月与航天工程中心获悉，嫦娥五号月球样品首个研究成果诞生：中外学者联合研究证明，月球在19.6亿年前仍存在岩浆活动，使此前已知的月球地质寿命延长了约10亿年。

月球的岩浆作用在何时停止，一直是月球演化历史研究中的重大科学问题之一，此前关于月球样品的研究成果并未发现月球存在比29亿年年轻的岩浆活动。嫦娥五号任务采样位置设计在了月表最年轻的月海玄武岩区域，通过表取和钻取两种形式共采集到1731克月球样品，经月球样品专家委员会评审，探月与航天工程中心审核，并报国家航天局同意，今年7月12日，向13家科研机构发放了第一批月球科研样品共计31份。全世界科学家都满怀希望，盼望着从嫦娥五号样品研究中获得更年轻的岩浆事件结果，以完善月球岩浆演化历史。

由中国地质调查局中国地质科学院地质研究所北京离子探针中心刘敦一研究员和地质所海外高级访问学者澳大利亚科廷大学亚历山大·涅姆钦（Alexander Nemchin）教授领衔的国际研究团队，对嫦娥五号月球玄武岩开展了年代学、元素、同位素分析，用详尽的微区原位高分辨率二次离子质谱（SHRIMP）定年数据和坚实的岩石矿物地球化学数据，证明月球在19.6亿年前仍存在岩浆活动，使此前已知的月球地质寿命延长了约10亿年，为完善月球演化历史提供了关键科学证据。相关研究论文《嫦娥五号年轻玄武岩的年代与成分》于北京时间10月8日凌晨在线发表在国际学术期刊《科学》杂志上。

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