本报评论员

生物多样性是人类赖以生存和发展的重要基础。人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然，加大生物多样性保护力度，促进人与自然和谐共生。

10月8日，国务院新闻办公室发表《中国的生物多样性保护》白皮书，从秉持人与自然和谐共生理念、提高生物多样性保护成效、提升生物多样性治理能力、深化全球生物多样性保护合作等方面，全面介绍了我国生物多样性保护理念和实践，充分展示了中国秉持人类命运共同体理念、为全球环境治理贡献力量的坚定决心和务实行动，对于增进国际社会对中国生物多样性保护的了解具有重要意义。

中国幅员辽阔，陆海兼备，地貌和气候复杂多样，孕育了丰富而又独特的生态系统、物种和遗传多样性，是世界上生物多样性最丰富的国家之一。作为最早签署和批准《生物多样性公约》的缔约方之一，中国一贯高度重视生物多样性保护，不断推进生物多样性保护与时俱进、创新发展，取得显著成效，走出了一条中国特色生物多样性保护之路。特别是党的十八大以来，在习近平生态文明思想引领下，中国坚持生态优先、绿色发展，生态环境保护法律体系日臻完善、监管机制不断加强、基础能力大幅提升，生物多样性治理新格局基本形成，生物多样性保护进入新的历史时期，生物多样性保护不断取得新成效，为应对全球生物多样性挑战作出新贡献。

中国生物多样性保护以建设美丽中国为目标，积极适应新形势新要求，不断加强和创新生物多样性保护举措，持续完善生物多样性保护体制，努力促进人与自然、人与人、人与社会和谐共生、良性循环、全面发展、持续繁荣。从理念层面看，中国秉持人与自然和谐共生理念，坚持尊重自然、保护优先，坚持绿色发展、持续利用，坚持制度先行、统筹推进，坚持多边主义、合作共赢。从实践层面看，中国坚持在发展中保护、在保护中发展，提出并实施国家公园体制建设和生态保护红线划定等重要举措，不断强化就地与迁地保护，加强生物安全管理，持续改善生态环境质量，协同推进生物多样性保护与绿色发展；将生物多样性保护上升为国家战略，把生物多样性保护纳入各地区、各领域中长期规划，完善政策法规体系，加强技术保障和人才队伍建设，加大执法监督力度，引导公众自觉参与生物多样性保护，不断提升生物多样性治理能力；坚定践行多边主义，积极开展生物多样性保护国际合作，广泛协商、凝聚共识，为推进全球生物多样性保护贡献中国智慧，与国际社会共同构建人与自然生命共同体。

踏上新征程，中国生态文明建设具备更多条件，同时也面临很多挑战。展望未来，中国将秉持人与自然生命共同体理念，把生物多样性保护作为生态文明建设重要内容，持续推进生物多样性治理体系和治理能力现代化，改善自然生态系统状况，提升生态服务功能，提高生态产品供给能力，实现自然生态系统良性循环，不断满足人民日益增长的优美生态环境需求。中国将始终做万物和谐美丽家园的维护者、建设者和贡献者，与国际社会携手并进、共同努力，开启更加公正合理、各尽所能的全球生物多样性治理新进程，实现人与自然和谐共生美好愿景。

2020年9月，习近平主席在联合国生物多样性峰会上指出，“面对全球环境风险挑战，各国是同舟共济的命运共同体”“我们要站在对人类文明负责的高度，尊重自然、顺应自然、保护自然，探索人与自然和谐共生之路”。当前，全球物种灭绝速度不断加快，生物多样性丧失和生态系统退化对人类生存和发展构成重大风险。加强生物多样性保护、推进全球环境治理需要各方持续坚韧努力。中国即将承办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会，同各方共商生态保护大计，为全球环境治理注入新动力。以前所未有的雄心和行动，勇于担当，勠力同心，共建万物和谐的美丽家园，我们就一定能推动构建人类命运共同体、共同建设更加美好的世界。

《 人民日报 》（ 2021年10月09日 04 版）

(责编：赵超、陈键)