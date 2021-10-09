谌燊

原标题：新电商助力共同富裕大有可为

在数字经济时代，电子商务是建立市场关系、创新产业和服务业态、促进经济增长的重要途径和手段。最近几年，中国新电子商务飞速发展，其应用场景扩展到了生产和生活的方方面面，不仅催生了众多新业态，也通过“互联网+”使许多传统产业和服务焕发了新的生机。中国的新电商发展经验几何，问题何在，前景如何，在推动数字经济和中国经济发展中尤其是在助力实现共同富裕中将起到什么作用，这些问题都为人们所关心，也是刚刚召开的首届中国新电商大会讨论的主题。

脱贫攻坚取得决胜，精准扶贫手段功不可没。同样，要实现共同富裕的目标，也要有相应的方法和手段。借助新电商形成新的生产组织方式和新的市场关系，将生产者及其市场关系相关方纳入整个网链之中，从而提高一次分配的公平性，并将一次分配的结果作为大数据的元素，成为二次分配的基本依据，进而提高二次分配的精准度，以此提升整个社会的公平度，提高共同富裕水平，这是新电商在推进共同富裕上所能发挥的基础性作用。

在新冠肺炎疫情防控中，新电商以及数字经济都为疫情防控作出了巨大贡献。回过头看，今天人们已经难以想象如果没有新电商、数字经济，疫情防控的结果会怎样，生产和生活秩序的维持会增加多少困难。不仅如此，在疫情防控背景下展开的脱贫攻坚战的决胜之战，新电商凭借大数据构建的平台，以直播带货等方式，确保了脱贫目标的如期实现。新电商在疫情防控和脱贫攻坚中所发挥的巨大作用，从其作用的方式方法看，也完全可以在共同富裕中发挥同样巨大的作用。

新电商的优势在于能够不受地域阻隔和空间限制，更加有效地对接供需双方，使得散在的、以往较少参与市场活动的一些个体，可以像其他市场主体一样成为市场网络中的一个结点。这样，市场就可以在更大范围内优化资源配置，将更多因素纳入分析数据，由此使市场主体更好地应对市场活动的不确定性。

一个公开、公平的市场，是共同富裕的基石。基石端正而稳固，一次分配、二次分配乃至三次分配才谈得上效用，共同富裕才有可能实现。在构建公开、公平的市场方面，新电商可以通过信息、知识、产品和技术工具的公平获取，缩小甚至抹平以往市场主体在要素获取上的差距，以此拉直个体、产业和区域“起跑线”，经过市场的评判，减缓区域梯度，缩减层级，为共同富裕提供基本依托。

新电商的更加高效、成本低廉的应用所具有的虚拟价值，为开放式创新打开了通路，从而为社会流动通畅了路径。新电商通过对资源、技术、资本等多要素的融通，实现了对农业、制造业等传统产业上下游的全链条渗透，推动了实体经济和虚拟经济的深入融合，增强了产业间的关联度，推动了实体产业的升级，这种对产业、对经济“齐头并进”式的拉动，从产业和经济上为共同富裕提供了总体上、全方位的担保。

目前，新电商已经并将继续成为拉动经济增长的新引擎。借助于此，自2013年起，中国已连续8年成为全球最大的网络零售市场……对这些情况，首届中国新电商大会将进行研讨，并发布有关已结研究报告，借此为中国新电商发展展望更加清晰的前景。

(责编：赵超、陈键)