熊丽

原标题：大城市治理更需细功夫

国家统计局近日发布的《经济社会发展统计图表：第七次全国人口普查超大、特大城市人口基本情况》显示，我国超大、特大城市数量已达到21个。其中，超大城市（城区常住人口1000万以上）有7个，特大城市（城区常住人口500万以上1000万以下）有14个。

大城市人口之所以越来越多，城市吸引力是重要因素。大城市往往经济发展水平高、产业基础强、就业机会多、交通条件发达、教育医疗等资源丰富。整体上看，人口向大城市及城市群集聚的趋势更加明显。

当前，我国经济发展的空间结构正在发生深刻变化，中心城市和城市群成为承载发展要素的主要空间形式。21个超大、特大城市中，9个国家中心城市全部在列。除北上广深等传统一线城市外，成都、武汉、杭州、南京、长沙等新一线城市正加速崛起，东莞、佛山等制造业大市也在持续吸引人才落户成为“新市民”。从区域分布看，东部地区城市数量超过一半达到11个，其中广东省独占4席。7个超大城市，来自京津冀、长三角、珠三角和成渝城市群等主要城市群。

当前，“城兴人、人兴业、业兴城”的发展逻辑愈发明显，人才成为城市的核心竞争力。近年来，我国不断深化户籍制度改革，全面放开、放宽城市落户条件，破除妨碍劳动力、人才社会性流动的体制机制弊端。各地纷纷加入“抢人大战”，以各种优惠条件引才留才，“零门槛”落户成为大部分城市的标配。比如，此次距离超大城市仅一步之遥的武汉，近期再次出台政策，进一步放宽落户门槛。

超大、特大城市不断扩容，既反映了城镇化和经济集聚的趋势性变化，也对提高城市治理能力和协调发展提出了新要求。

一方面，产业和人口向优势区域集中是客观经济规律，但城市单体规模不能无限扩张。目前，我国超大城市和特大城市的人口密度总体偏高，要统筹兼顾经济、生活、生态、安全等多元需要，转变超大、特大城市开发建设方式，通过产业、交通、公共服务等领域的一体化建设，促进人口在都市圈和城市群有序便利流动。

另一方面，对于城市来说，“吸引人”是基础，“留住人”是关键，“成就人”是核心。城市规模越大，越需要精细化管理，越需要在促进经济高质量发展、健全公共服务体系、优化营商环境等方面下功夫，不断提升社会治理能力，切实解决人们关注的就业、住房、教育、医疗、通勤等痛点难点，努力创造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好环境，让人民群众有更多获得感、幸福感和安全感。

(责编：赵超、陈键)