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守护多样生物，你我都是参与者

胡璐
2021年10月09日08:03 | 来源：新华社
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原标题：守护多样生物，你我都是参与者

　　今年以来，亚洲象、东北虎、雪豹……关于珍稀动物的新闻频频刷屏，这在充分展现生态之美、自然之美的同时，也显示了中国生物多样性保护卓有成效。国务院新闻办公室8日发表的《中国的生物多样性保护》白皮书指出，中国一贯高度重视生物多样性保护，不断推进生物多样性保护与时俱进、创新发展，取得显著成效，走出了一条中国特色生物多样性保护之路。

　　生物多样性关系人类福祉，是人类赖以生存和发展的重要基础。全球有超过30亿人的生计依赖于海洋和沿海的多种生物，超过16亿人依靠森林和非木材林产品谋生。世界上50%以上的药物成分来源于天然动植物。生物多样性与生态系统的健康稳定息息相关，不仅影响当下，也关联未来。一个物种就是一个基因库，如果物种基因还未开发就永远失去，损失无法估量。

　　中国幅员辽阔，地貌和气候复杂多样，孕育了丰富而又独特的生态系统、物种和遗传多样性，是世界上生物多样性最丰富的国家之一。在中国传统文化中，“天人合一”“道法自然”等思想和理念都体现了朴素的生物多样性保护意识。

　　党的十八大以来，在习近平生态文明思想的指引下，中国坚持在发展中保护、在保护中发展，提出并实施国家公园体制建设和生态保护红线划定等重要举措，不断强化就地与迁地保护，持续改善生态环境质量，协同推进生物多样性保护与绿色发展，生物多样性保护取得显著成效，生物多样性治理能力也得到不断提升。截至目前，中国已建立各级各类自然保护地近万处，约占陆域国土面积的18%；90%的陆地生态系统类型和71%的国家重点保护野生动植物物种得到有效保护。

　　当前，全球物种灭绝速度不断加快，生物多样性丧失和生态系统退化对人类生存和发展构成重大风险。面对这一全球性挑战，全人类是休戚与共的命运共同体。展望未来，我们要继续秉持人与自然生命共同体理念，把生物多样性保护作为生态文明建设重要内容，持续推进生物多样性治理体系和治理能力现代化，不断满足人民日益增长的优美生态环境需求。

　　生物多样性保护，我们每一个人都是受益者，也应当都是参与者。我们不仅要支持打击野生动植物非法贸易，也要从日常小事做起，不断提升生态文明意识，善待自然环境，为保护生物多样性作出努力。

(责编：赵超、陈键)

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