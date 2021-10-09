7院士领衔，全国高性能学术年会将在珠海开幕
2021年10月09日08:04 | 来源：中国科学报
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原标题：7院士领衔，全国高性能学术年会将在珠海开幕
主打“学术”名片的中国计算机学会（CCF）全国高性能计算学术年会（以下简称HPC China）即将再度启幕。记者从HPC China 组委会获悉，10月21~23日，HPC China 2021将在珠海·横琴举办，本届大会将聚焦“智算融合”，展示HPC领域的新成果、新探讨与新碰撞。
值得一提的是，本届全国高性能计算学术年会“学术味儿”十足，目前已确认将有7位院士（含外籍院士及他国院士）以不同形式参会。这7位院士分别是中科院院士陈国良、陈润生、汤涛，中科院外籍院士樊文飞，中国工程院院士孙凝晖，英国皇家工程院院士宋永华、李行伟。
除7位院士参会外，HPC China 2021还汇聚超过300位HPC领域专家、学者及企业代表到会交流分享。据了解，本届学术大会将重点围绕“智能计算”“云原生超算架构”“HPC教育”“存算融合”“数字孪生”等多个议题展开深入研讨。
(责编：赵竹青、陈键)
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