原标题：7院士领衔，全国高性能学术年会将在珠海开幕

主打“学术”名片的中国计算机学会（CCF）全国高性能计算学术年会（以下简称HPC China）即将再度启幕。记者从HPC China 组委会获悉，10月21~23日，HPC China 2021将在珠海·横琴举办，本届大会将聚焦“智算融合”，展示HPC领域的新成果、新探讨与新碰撞。

值得一提的是，本届全国高性能计算学术年会“学术味儿”十足，目前已确认将有7位院士（含外籍院士及他国院士）以不同形式参会。这7位院士分别是中科院院士陈国良、陈润生、汤涛，中科院外籍院士樊文飞，中国工程院院士孙凝晖，英国皇家工程院院士宋永华、李行伟。

除7位院士参会外，HPC China 2021还汇聚超过300位HPC领域专家、学者及企业代表到会交流分享。据了解，本届学术大会将重点围绕“智能计算”“云原生超算架构”“HPC教育”“存算融合”“数字孪生”等多个议题展开深入研讨。

(责编：赵竹青、陈键)