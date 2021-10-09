原标题：智利研究称加强针可大幅提高新冠疫苗有效率

新华社圣地亚哥10月7日电（记者尹南 张笑然）智利卫生部7日发布了一项基于全程接种中国科兴新冠疫苗基础上施打不同种类加强针的有效率研究成果。研究显示，在完成科兴疫苗全程接种的基础上，将科兴疫苗、美国辉瑞疫苗和英国阿斯利康疫苗作为第三针接种均显著提高预防感染和入院的有效率。

智利卫生部顾问拉斐尔·阿劳斯宣布了研究结果。他说，有证据显示，新冠疫苗产生的中和抗体有随着时间推移递减的趋势，这种现象有可能造成疫苗有效率下降。研究还表明，接种疫苗时间较早的人群出现了疫苗保护效率下降的现象，而国际研究也显示，不同疫苗组合接种安全有效，在提高抗体水平方面与使用相同疫苗接种有着同等或更佳的效果。

阿劳斯说，该项研究的对象为年满16岁、未感染过新冠肺炎且已经全程接种了科兴疫苗的人群，研究目的是施打不同疫苗作为加强针满14天后，观察其预防感染和预防因新冠肺炎入院的有效率变化。

阿劳斯说，以科兴、辉瑞和阿斯利康作为加强针施打14天后能将原科兴疫苗预防感染有效率从56%（科兴疫苗在智利的真实世界保护力最新数据）分别提高至80.2%、90%和93%；将原科兴疫苗预防住院有效率从84%分别提高至88%、87%和96.3%。三种疫苗作为加强针都能显著减少有症状感染和入院，结论支持智利卫生部门为所有新冠疫苗接种者接种加强针。

智利总统皮涅拉在参加当天发布会时表示，卫生部发布的研究结果“非常鼓舞人心”，证明了加强针在减少感染和入院方面的作用。

智利卫生部副部长达萨在发布会上表示，研究结果显示，智利政府实施加强针策略是“恰当和有效的”，可以有效增加抗体和延长保护时间。她宣布，10月12日起，智利加强针策略进入第二阶段，计划为完成科兴以外疫苗全程接种满4个月的民众接种加强针。

今年8月11日起，智利开始为完成科兴疫苗接种的民众接种加强针，目前智利全国已有超过350万人完成加强针接种。

(责编：赵竹青、陈键)