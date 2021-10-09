原标题：多国医生科学家合作 探索股骨头坏死新疗法获进展

一项由包括中国、美国和德国多学科医生科学家组成的研究团队完成的“超声引导三氧介入治疗股骨头坏死的疗效和机制”，近日被美国介入疼痛医师协会官方杂志《疼痛医生》接收，这项研究改变了股骨头坏死只能用人工关节置换的传统观念，为股骨头坏死患者带来新的治疗选择。

该项研究由博士研究生导师、中国科学院北京转化医学研究院股骨头坏死研究室主任、中国医科大学航空总医院麻醉、疼痛与睡眠医学中心主任安建雄教授主导，中国医科大学航空总医院关节与创伤骨科主任吴国平教授、中国科学院大学存济医学院博士研究生钮昆分别为第一和通讯作者，中国医科大学航空总医院影像中心副主任魏友平博士、美国匹兹堡大学麻醉学系前任系主任JohnWilliams教授和德国临床免疫学会会长Harald Renz教授等参与研究。

股骨头坏死（Osteonecrosisof the femoral head, ONFH），又称为缺血性股骨头坏死（Avascular necrosis of thefemoral head,ANFH），指由于各种原因破坏了股骨头的血供，导致骨髓成分及骨细胞死亡和修复，接连引起股骨头结构改变，甚至塌陷的系列病理改变。临床症状包括一侧或双侧髋部、臀部、腹股沟区或膝关节疼痛伴关节活动受限，呈渐进性发展，如不及时干预致残率极高，严重影响患者运动功能及生活质量，给家庭和社会带来极大的经济负担。有报告显示，我国股骨头坏死患者达1000万，发病率位居全球第一，并以每年15至20万例的速度增加，美国年均发病也达2至3万人。

引起股骨头坏死最主要的三大原因分别为使用糖皮质激素、酗酒和外伤。国际骨循环学会（ARCO）根据坏死的程度将股骨头坏死分为四期。传统观点认为1-3期股骨头坏死可通过减轻负重、口服止痛药物或髓芯减压术治疗，四期患者只能行髋关节置换术，换言之，人工关节置换是几乎是所有股骨头坏死无法避免的结局，而所谓保守疗法均不被主流医学认可。

该研究率先采用影像引导下将三氧精确注射到股骨头坏死病变部位，辅以三氧全身免疫调节进行治疗。通过对病人疼痛评分、髋关节功能和生活质量，以及股骨头坏死诊断金标准磁共振等手段进行长期随访，发现三氧治疗可以改善90%骨头坏死患者症状，优良率也超过60%，部分早期股骨头坏死患者核磁检查证实解剖痊愈。

研究团队还与中国科学院生物物理所徐涛院士研究组合作，用基因组学和生物信息学等手段对三氧介入治疗股骨头坏死机制进行了初步探索，发现疗效与红细胞分化与免疫调节相关。股骨头坏死的关键病因是缺血缺氧，三氧有稳定的抗炎和组织修复作用，治疗初期可以通过减轻炎症渗出改善水肿，减轻疼痛，改善功能；进而修复血管内皮细胞损伤，改善内皮细胞功能，持久释放血管扩张因子氧化亚氮可以修复血管损伤，促进新毛细血管形成，改善血供，从而终止新的骨坏死发生，促进新骨生长。安建雄还提醒患者，成人骨骼新陈代谢缓慢，通常需要十年才更新一次，因此对于晚期骨坏死病人而言，接受三氧治疗需要有耐心，晚期骨坏死是否可以解剖痊愈还需要长时间观察。

安建雄介绍，三氧介入治疗股骨头坏死的探索也仅仅经历了不到九年的时间，其机制、更远期疗效和适应症都需要深入研究，虽然有简便易行安全等优点，但治疗时间跨度较长，而传统的人工关节置换已经相当成熟，在很长的时间内，仍将是主流治疗方法。作为一种替代疗法，三氧介入治疗仅适用部分不愿意或者恐惧手术的患者。安建雄还特别强调，除外伤引起的股骨头坏死，接受三氧治疗后即使骨坏死痊愈了也不能饮酒，饮酒必然导致复发。而那些因红斑狼疮等免疫疾病需要长期服用激素的患者，如果不愿意接受关节置换术，不仅需要三氧局部介入治疗，也需要配合长期直肠三氧等全身免疫调节措施，最大可能减少激素的使用。

(责编：赵竹青、陈键)