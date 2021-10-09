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10月A股红盘开局 成交量重回万亿元上方

2021年10月09日08:05 | 来源：新华网
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原标题：10月A股红盘开局 成交量重回万亿元上方

　　新华社上海10月8日电（记者潘清）10月A股红盘开局。8日上证综指盘中3600点整数位得而复失，与深证成指同步小幅收红。两市成交有所放大，总量重回万亿元上方。

　　当日上证综指开盘就冲破了3600点整数位，报3609.09点。摸高3612.55点后沪指有所回落，下探3571.73点后再度上行，尾盘收报3592.17点，较国庆节前最后一个交易日涨24点，涨幅为0.67%。

　　深证成指收报14414.16点，涨105.15点，涨幅为0.73%。创业板指数收报3243.20点，仅较前一交易日微跌0.04%。科创50指数跌0.31%至1364.46点。

　　沪深两市3000多只个股收涨，远多于下跌数量。

　　大部分行业板块上涨。农业、牧渔板块领涨，摩托车、机场服务、保险、黄酒板块涨幅靠前。电力、煤炭两大板块跌幅领先，电气设备、建筑工程、钢铁板块表现相对较弱。

　　沪深两市分别成交4930亿元和5677亿元，较节前最后一个交易日有所放大，总量重回万亿元上方。

(责编：赵竹青、陈键)

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