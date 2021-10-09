原标题：“创新方法”大比拼 助科技资源转化为经济优势

“秦创原·泾河新城杯”2021年陕西省创新方法大赛擂台赛在9月30日在陕西西咸新区泾河新城举办。在当日的擂台赛上，决赛胜出的前7名选手开启了一场“创新方法”大比拼，评委综合每位选手对创新方法的掌握情况与应用水平进行点评打分，经过四轮激烈角逐，最终诞生金、银、铜奖。

现场，组委会揭晓了大赛获奖情况，《基于 TRIZ 创新方法——毛乌素沙地促沙成土的可视化结构及胶结性能》等15个项目、《提高气化炉有效气产量》等20个项目、《滚齿机齿轮类加工快速换产的工装》等30个项目分获一二三等奖。

西咸新区泾河新城管委会主任张宏伟表示，泾河新城将以此次大赛为契机，大力推动科技创新发展，不断培育高质量发展新动力，加快产业链和创新链深度融合，全面提升科技创新聚集度、活跃度和开放度，全力打造西安“科技创新的新引擎”。

“大赛举办两年来，创新方法在陕西得到了广泛深入的推广应用，培养了一批熟练掌握创新方法的科技人才。”陕西省科协常务副主席李肇娥表示，将围绕助力秦创原创新驱动平台建设，通过创新方法大赛等，不断激发企业创新创造活力，提升企业技术创新能力和核心竞争力，促进全省科技资源优势转化为经济发展优势。

据了解，此次大赛由陕西省科协、省科技厅、省国资委、西咸新区管委会主办，西咸新区泾河新城管委会承办，西咸新区投资基金协会、西咸新区产业技术研究院协办。（记者舒隆焕）

(责编：赵竹青、陈键)