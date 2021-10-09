人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

多管齐下斩断“信息查档”黑产链

付彪
2021年10月09日08:09 | 来源：北京青年报
小字号
原标题：多管齐下斩断“信息查档”黑产链

　　研发搭建含有10亿余条公民个人信息的数据库、开发导航机器人实现引流置顶、配置担保系统保障交易安全……犯罪团伙利用如此“高端配置”，通过某匿名聊天软件组建“信息查档”聊天群，明码标价贩卖公民个人信息。日前，江苏省连云港市海州区检察院以涉嫌侵犯公民个人信息罪对乔某等17名被告人、1家涉案公司依法提起公诉。(10月8日《检察日报》)

　　所谓“信息查档”聊天群就是专门贩卖公民个人信息的群。据报道，犯罪嫌疑人为获取非法利益，组建了专门用于非法活动的“信息查档”聊天群，提供查询住宿信息、手机定位、航班信息、犯罪记录等业务，开发了用于担保买卖双方虚拟交易服务的“担保系统”，搭建了含有公民身份证号码、电话号码、QQ账号、车牌信息的数据库，研发了具有引流置顶作用的导航机器人，形成了明码标价贩卖公民个人信息的黑色产业链。这种行为忽视了道德伦理，挑战了法律底线。

　　《刑法修正案(九)》规定，出售、非法提供、非法获取公民个人信息，构成侵犯公民个人信息罪。最高人民法院、最高人民检察院发布的《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》明确规定，非法获取、出售或者提供公民个人信息，违法所得5000元以上的；非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息500条以上等情形的，应当认定为“情节严重”，面临承担刑事责任的法律后果。

　　今年11月1日起施行的《个人信息保护法》，对随意收集、违法获取、非法买卖个人信息等行为作出了更明确、更严格的规定。这就要求执法部门要加强监管、严格执法，如联合通信运营商、金融机构等完善监管机制，对黑色产业链的每一环节精准打击、逐一清算，上线下线一起查，买卖双方都不放过；其次，积极探寻网络传播规律，在网络治理中引入法治思维，畅通举报渠道，让“信息查档”无处遁形。

　　本版邮箱：meiripinglun@vip.sina.com

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
服务国家战略助力经济创新发展 千亿级国企结构调整基金二期成立
　　人民网北京10月8日电 （记者杜燕飞）按照国务院批复的中国国有企业结构调整基金总体方案以及国资委2021年资本运营公司改革重点任务，中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司（以下简称“国调基金二期”）10月7日在无锡正式成立。 据了解，国调基金二期由中国诚通牵头，与地方政府和央企以市场化方式搭建若干平行基金，构建总规模不低于1000亿元的国调基金二期。…
母基金市场呈现多元化发展 专家：激励约束机制需进一步完善
　　人民网北京10月8日电 （黄盛）近年来，我国母基金行业在发展中逐渐呈现出参与主体多元化、资金来源多元化及投资策略多元化的特点。通过发挥价值发现功能和金融资源有效配置功能，引导了更多的社会资本有序流向创新企业，推动了科技产业化、产业科技化，一定程度上促进了实体经济的发展。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部