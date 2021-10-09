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中央网信办：9月全国受理网络违法和不良信息举报1524.6万件

2021年10月09日08:37 | 来源：人民网
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　　人民网北京10月9日电 （赵超）据“中央网信办举报中心”微信公众号消息，2021年9月，全国各级网络举报部门受理举报1524.6万件，环比下降21.7%、同比增长5.9%。其中，中央网信办（国家互联网信息办公室）违法和不良信息举报中心受理举报44.9万件，环比增长21.7%、同比增长138.4%；各地网信办举报部门受理举报107.4万件，环比增长8.1%、同比下降23.4%；全国主要网站受理举报1372.3万件，环比下降24.2%、同比增长7.1%。

　　在全国主要网站受理的举报中，微博、百度、阿里巴巴、腾讯、快手、豆瓣、今日头条、知乎、新浪网、搜狗、哔哩哔哩动画、拼多多、京东、优酷等主要商业网站受理量占69.8%，达957.3万件。

(责编：赵超、吕骞)

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