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嫦娥五号月球样品中发现“更年轻的岩浆”

2021年10月09日08:56 | 来源：人民网
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嫦娥五号月球玄武岩放大图像。国家航天局探月与航天工程中心供图
嫦娥五号月球玄武岩放大图像。国家航天局探月与航天工程中心供图

人民网北京10月9日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局探月与航天工程中心获悉，嫦娥五号月球样品首个研究成果10月8日凌晨发表在国际学术期刊《科学》杂志上。该研究证明月球在19.6亿年前仍存在岩浆活动，使此前已知的月球地质寿命延长了约10亿年。

该研究由中国地质调查局中国地质科学院地质研究所北京离子探针中心刘敦一研究员和地质所海外高级访问学者澳大利亚科廷大学Alexander Nemchin教授领衔的国际研究团队联合进行。团队对嫦娥五号月球玄武岩开展了年代学、元素、同位素分析，用详尽的微区原位高分辨率二次离子质谱（SHRIMP）定年数据和坚实的岩石矿物地球化学数据，证明月球在19.6亿年前仍存在岩浆活动，为完善月球演化历史提供了关键科学证据。

月球的岩浆作用在何时停止，一直是月球演化历史研究中的重大科学问题之一，此前关于月球样品的研究成果并未发现月球存在比29亿年年轻的岩浆活动。嫦娥五号任务采样位置设计在了月表最年轻的月海玄武岩区域，通过表取和钻取两种形式采集到共1731克月球样品，经月球样品专家委员会评审，探月与航天工程中心审核，并报国家航天局同意，今年7月12日，第一批月球科研样品共计31份向13家科研机构发放。全世界科学家都满怀希望，盼望着从嫦娥五号样品研究中获得更年轻的岩浆事件结果，以完善月球岩浆演化历史。

(责编：赵竹青、吕骞)

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