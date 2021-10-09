人民网北京10月9日电 （赵超）工业和信息化部、自然资源部近日印发《关于下达2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知》（以下简称《通知》），明确2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标。

《通知》指出，稀土是国家严格实行生产总量控制管理的产品，任何单位和个人不得无指标和超指标生产。2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为168000吨、162000吨，上述指标均含已下达的第一批指标。

《通知》要求，各稀土集团要在指标下达后，及时商下属企业所在省(自治区)工业和信息化、自然资源主管部门，在10个工作日内尽快完成指标分解下达，并报工业和信息化部及所在省(自治区)工业和信息化主管部门备案。

《通知》明确，指标应集中配置给技术装备先进、安全环保水平高的重点骨干企业，有下列情况之一的企业，不得分配指标：

一是矿山企业没有采矿许可证、安全生产许可证，超出批准期限的回收利用稀土资源项目或有关部门明确要求停产整改的；

二是稀土冶炼分离企业使用已列入禁止或淘汰目录的落后生产工艺和冶炼分离产能低于2000吨(REO)/年的，或有关部门明确要求停产整改的；

三是达不到《稀土工业污染物排放标准》和放射性防护等环保要求的；

四是不符合《尾矿库安全监督管理规定》等尾矿库管理要求的；

五是长期停产，不具备生产条件的。

《通知》要求，各稀土集团要严格遵守生态环境保护、资源开发、安全生产等有关法律法规，按指标组织生产，不断提升技术工艺水平和原材料转化率；严禁开展稀土产品代加工(含委托加工)业务，不得采购加工非法稀土矿产品；综合利用企业不得以稀土矿产品(含富集物、进口矿产品)为原料进行生产；利用境外稀土资源要严格遵守有关进出口管理规定。

《通知》指出，有关省(自治区)工业和信息化、自然资源主管部门要密切配合，进一步加强沟通协调和信息共享，提升依法行政能力，充分利用稀土产品追溯系统等信息化手段，按月调度检查辖区内企业的指标执行情况，不定期开展随机抽查，及时上报抽查结果。各稀土集团须按时上报指标执行情况，加快推进企业内部产品追溯系统建设，不得伪报、瞒报、随意更改数据。

据了解，稀土有着“工业维生素之称”，由于其优良的光电磁等特性，在工业领域占有极其重要的地位，是国家的战略资源。目前，我国共有中国六大稀土集团，包括中国稀有稀土股份有限公司、五矿稀土集团有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、中国南方稀土集团有限公司、广东省稀土产业集团有限公司。

2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标：

(责编：赵超、吕骞)